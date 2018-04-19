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Послание губернатора Иркутской области началось с доклада о положении дел
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Послание губернатора Иркутской области началось с доклада о положении дел 

Усолье. Инфо 1 час назад
Сергей Левченко 19 апреля выступает с ежегодным отчетом в музыкальном театре, начало — в 11.00.
— Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 142,1 миллиарда рублей, увеличившись на 8,2%, — отметил глава региона. — Если оценивать суммарный рост бюджета за последние два года, то он вырос более чем на треть — на 30 миллиардов рублей по сравнению с 2015 годом.
По словам губернатора, налоговые поступления увеличились на 15,7% или на 6,6 миллиарда рублей. Такая сумма, по словам Сергея Левченко, является рекордной для региона. Так, в 2017 году в казну региона поступило 180 миллиардов налогов, что на 55% выше показателей 2016 года. Госдолг снизился на 2,1 миллиарда рублей за два года.
— Экономика области стабильно растет, — отметил глава области. — Но нужно продолжать развивать промышленность и крупные инвестиционные проекты в регионе. Запланирован ряд проектов по разработке нефтеконденсатных месторождений в Усть—Кутском районе
Сергей Левченко подчеркнул, что большую часть денег потратят на социально-культурную сферу. Увеличатся пособия для разных категорий граждан, также в области строят 210 объектов социально-культурно значения — школ, детских садов и других.
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