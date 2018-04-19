Послание губернатора Иркутской области началось с доклада о положении дел

Сергей Левченко 19 апреля выступает с ежегодным отчетом в музыкальном театре, начало — в 11.00.

— Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составили 142,1 миллиарда рублей, увеличившись на 8,2%, — отметил глава региона. — Если оценивать суммарный рост бюджета за последние два года, то он вырос более чем на треть — на 30 миллиардов рублей по сравнению с 2015 годом.

По словам губернатора, налоговые поступления увеличились на 15,7% или на 6,6 миллиарда рублей. Такая сумма, по словам Сергея Левченко, является рекордной для региона. Так, в 2017 году в казну региона поступило 180 миллиардов налогов, что на 55% выше показателей 2016 года. Госдолг снизился на 2,1 миллиарда рублей за два года.

— Экономика области стабильно растет, — отметил глава области. — Но нужно продолжать развивать промышленность и крупные инвестиционные проекты в регионе. Запланирован ряд проектов по разработке нефтеконденсатных месторождений в Усть—Кутском районе

Сергей Левченко подчеркнул, что большую часть денег потратят на социально-культурную сферу. Увеличатся пособия для разных категорий граждан, также в области строят 210 объектов социально-культурно значения — школ, детских садов и других.

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