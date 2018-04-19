Фестиваль имени Александра Плитченко пройдет в Новосибирске

Александр Плитченко внес значительный вклад в литературу Сибири, возглавлял Новосибирскую писательскую организацию. Он — автор 26 книг, известен также как автор литературного перевода на русский язык эпического сказания алтайского народа «Маадай-Кара». Был талантливым поэтом, создавшим в своей поэтической лирике неповторимый образ малой родины — «Родительского дома».

9 апреля сибирскому писателю, поэту и переводчику исполнилось бы 75 лет. Организаторами фестиваля «Сто небес» памяти писателя выступили Фонд поддержки литературного творчества «Сибирский писатель», Новосибирская государственная областная научная библиотека и гуманитарно-просветительский клуб «Зажги свечу» при поддержке Министерства культуры Новосибирской области.

До 24 апреля 2018 года в преддверии фестиваля проходит онлайн-викторина на сайте Областной научной библиотеки на знание творчества и биографии Александра Плитченко. 26 апреля в 10.00 в театральном зале библиотеки состоится открытие фестиваля. Выступят критики Владимир Яранцев, Алексей Горшенин, главный редактор журнала «Сибирские огни» писатель Михаил Щукин , писатель Владимир Шамов , писатели и поэты Новосибирска.

«В библиотеке стартуют мастер-классы по направлениям «Поэзия», «Очерк», «Проза», «Сибирская сказка», на которых новосибирские писатели откроют участникам секреты мастерства, — сообщает руководитель пресс-центра НГОНБ Ирина Паина. — В конференц-зале член Союза писателей России Антон Метельков, ведущий направления «Поэзия», посвятит занятие поэтической практике: форма и содержание; инструментовка, техники версификации».

В Анти-кафе (к. 211) автор книги о сибиряках «Пятнадцать» Егор Плитченко проведет занятие, посвященное современному очерку, даст практические советы, как его написать, расскажет об истории жанра и его месте в современном литературном процессе.

В лофт-пространстве «Книжный шкаф» писатель-фантаст Анатолий Шалин поделится профессиональным взглядом на писательский труд: как написать интересно и коротко, чем особенны сатирические скетчи, как писать для чтения со сцены, для читателя, не утомив его.

В Центре русского языка писатель Владимир Шамов, ведущий направления «Сибирская сказка», автор уникальной историко-литературной летописи «Новосибирские десятицы», научит работать со словом и фактом, поделится опытом: как волшебное воплощается в реальном мире, расскажет о сибирской сказке и ее сегодняшнем дне, как писать сказки и, самое главное — для кого и почему.

В 15.00 начнется концертная программа, посвященная 75-летию Александра Плитченко. Гостей фестиваля ждут музыкальные номера, исполнение оркестром кантаты Н. Лантуата, посвященной Плитченко, чтение избранных стихотворений поэта, исполнение песен на стихи, вручение литературной премии имени Александра Плитченко, учрежденной клубом «Зажги свечу».

Отметим, что фестиваль задуман как ежегодный и, по замыслам организаторов, призван помимо популяризации творчества Александра Плитченко и других сибирских писателей, вовлечь участников различного возраста в литературный процесс, объединить начинающих талантливых литераторов и поддержать дарования, в основе творчества которых — традиционные нравственные ценности.