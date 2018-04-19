«Смешарики. ДежаВю»: что мы знаем о предстоящей премьере

Совсем скоро на экраны выйдет третий полнометражный мультфильм про команду круглых друзей — «Смешарики. ДежаВю». А пока мы ждем приключений Кроша и его команды на большом экране, давайте вспомним, что мы знаем об этой картине здесь и сейчас.

На день рождения Копатыча Крош решает сделать имениннику необычный подарок. Он обращается в агентство «Дежавю», которое дарит своим клиентам удивительную возможность путешествовать во времени. Но из-за того, что условия договора не соблюдаются, всех Смешариков раскидывает по разным временам. Крошу предстоит найти своих друзей, но не одному, а в компании своего двойника — Шорка. Это тот же Крош (даже имя перевернуто задом-наперед), только повзрослевший и пессимистичный.

Источник: TVSmeshariki

Еще мы знаем, что героев ждут приключения в четырех разных местах и эпохах. Они побывают в Мезозое, где, кстати, встретят вживую динозавра, который уже появлялся в сериале «Пин-код 2.0» («Ух ты, Лахта!»). Еще им предстоит поучаствовать в рыцарском турнире в Средневековье, посетить древний Китай и, наконец, спастись от бандитов на Диком Западе.

В мультфильме появится новый персонаж — Агент Крот, которого озвучит Павел Деревянко . Это неуверенный в себе менеджер из агентства «Дежавю», который, чтобы стать лучшим агентом месяца, готов на любые ухищрения и подлости.

Кстати, в мультсериале «Смешарики. Новые приключения» в серии «Машина времени», герои уже отправлялись в путешествие, но только на несколько часов назад, чтобы спасти праздничный торт. В этот раз приключения будут куда масштабнее.

А еще мы точно знаем, что зрители с нетерпением ждут 26 апреля. В нашем голосовании о самом ожидаемом мультфильме весны, «Смешарики. Дежавю» сейчас находятся на первом месте!

И наконец, мы знаем, что 19 апреля стартует конкурс комиксов от «Смешариков» и Tlum.Ru, а подробнее об этом можно узнать вот тут.

Эх, вот бы машину времени, чтобы сразу в 26 апреля оказаться, правда?

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