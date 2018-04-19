Библионочь в Сургуте в этом году станет ещё интереснее

21 апреля в Сургуте, как и во всей стране, пройдёт акция «Библионочь». Каждый год она включает в себя всё новые мероприятия и радует огромное количество людей. В этот раз появится даже программа для имеющих ограничения по зрению людей (ул. Бажова, 17).

Мероприятия для людей с особенностями здоровья в нашем регионе не редкость. В своё время на территории галереи современного искусства «Стерх» проходил прекрасный «СтерхФест», проводились различные мастер-классы, проводился конкурс тактильной книги… Не каждый муниципалитет может похвастаться таким обилием различных программ, однако, в рамках «Библионочи» пройдёт сразу несколько, как мне кажется, значимых мероприятий.

Интерактивная выставка «Мир ощущений», знакомство с тактильными книгами, лекция об открытиях Луи Брайля, мастер-классы и игры, а также демонстрация специализированного оборудования, облегчающее жизнь людям с ограничениями зрения.

На протяжении многих лет стараюсь находить время на посещение «Библионочи». Она для меня так же значима, как «Тотальный диктант», «Ночь искусств», День защиты детей, Новый Год… Когда ты живёшь в стране с великими традициями и длинной историей не становиться частью чего-то большого и объединяющего — стыдно.

В центральной городской библиотеке им. А. С. Пушкина (Республики, 78/1) с 18 и до 22 часов книголюбов и тексточтеев будут ожидать поэтический библиоринг, перфомансы в литературном кафе «Бродячая собака», карточная игра по мотивам произведений Гёте.

Пока взрослые будут заниматься рифмоплётствами и созданием новых языков для общения, дети смогут поучаствовать в мастер-классе по изготовлению Пушкина из аппликации, послушать стихи на английском самого Уильяма Шекспира , а также встретиться с местными поэтами — Александром Француковым и Сергеем Лагеревым.

Программы мероприятий на столько обширны, что нет смысла писать о них подробно — лучше найти минутку и заглянуть на сайт городской или районной библиотеки и познакомиться с расписанием.