Фестиваль «Начни с себя» готов поставить рекорд по посещаемости

Для жителей Сургута и Сургутского района фестиваль здорового образа жизни и развития личности «Начни себя» стал уже давно добрым другом. Его ждут, на него раскупают билеты заранее, ведут своих детей, бабушек и дедушек.

Организаторы всего за несколько лет сумели создать довольно устойчивый бренд, под которым 21-22 апреля выступят сразу 70 мастеров, тренеров и ведущих. Съедутся они все в одну точку из разных населённых пунктов России. Будут и москвичи, и екатеринбуржцы, и тюменцы.

Что нужно знать о фестивале «начни с себя» или 10 интересных фактов:

1 «Начни себя» до этого раза всегда проводился осенью.

2 Непосредственным организатором является команда сайта «Самопознание.ру», его представителем в Югре является известный мастер телесных практик, массажист Дмитрий Кузнецов

3 Многие задействованные в фестивале мастера могут познакомиться друг с другом заранее. Так, 17 апреля примерно 50 представителей различных направлений деятельности, которые будут представлены на фестивале, встретились на предварительном собрании.

4 Посетителям «Начни с себя» не удастся на этот раз побывать на всех направлениях — на столько много в этот раз будет участников.

5 Общее число мастер-классов, которые будут проведены 21 и 22 апреля — 102. Но есть предположение, что на самом деле их будет гораздо больше.

6 В этот раз отдельным направлением работы станет «Знакомство с Русской баней».

7 Фестиваль пройдёт в четвёртый раз.

8 «Начни с себя» — первый успешный югорский опыт объединения людей, которые работают с «нетрадиционным» саморазвитием.

9 Фестиваль интересен всем возрастам, в нём охотно участвуют и мужчины, и женщины, и дети.

10 Для детей от 5 до 12 лет смогут посетить, как минимум, 12 мастер-классов. А для младшего возраста будет организована детская комната.