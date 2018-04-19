Внук Пугачевой встретился с Сергеем Соседовым, критиковавшим его бабушку

Музыкант и бизнесмен Игорь Сандлер недавно организовал очередной вечер памяти культовых рок-исполнителей. Ведущей мероприятия стала Яна Кошкина , которая известна по шоу «Короли фанеры». Она появилась в сопровождении мужчины, которого приняли за ее возлюбленного. Однако позже выяснилось, что это был ее отец. Среди многочисленных артистов был замечен и Никита Пресняков , который пришел уже к концу вечера.

Для многих стало неожиданностью, что он сразу подошел к музыкальному критику Сергею Соседову , который не раз ругал его знаменитую бабушку Аллу Пугачеву . Внук артистки быстро нашел с журналистом общий язык и весь вечер они тепло беседовали. Никита подружился с Сергеем и они поехали в караоке, после окончания светского мероприятия. «Никита меня приятно удивил», — признался Соседов. По его словам, с отцом молодого человека он никогда не мог так легко общаться. «А его сын оказался очень умным парнем. Легким в общении, естественным и открытым. Над ним не довлели какие-то истории его семьи», — добавил критик.

Также Сергей считает, что Никите все равно на творчество его звездной бабушки, так как он не принялся ее защищать, когда критик нелестно высказался о ее репертуаре. Соседов остался в восторге от общения с внуком Пугачевой. Молодой человек занимается рок-музыкой и это, по мнению критика, заслуживает уважения. Он считает, что Пресняков-младший мог пойти по легкому пути и стать поп-певцом, так как его жизнь в любом случае устроилась бы наилучшим образом, но он решил стать самостоятельной творческой единицей, об этом Соседов рассказал EG.ru.