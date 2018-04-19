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Руководитель управления и Уполномоченный по правам ребенка проведут совместный прием граждан по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов
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Руководитель управления и Уполномоченный по правам ребенка проведут совместный прием граждан по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов 

Хот 1 час назад
Фото: Хот
24 апреля в 18.00 в Усть-Куте в культурно-досуговом центре
«Магистраль» по адресу: Усть-Кут, ул. Кирова, 80 состоится прием граждан
по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. Прием
проведут руководитель Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области генерал-майор юстиции Андрей
Юрьевич Бунёв и Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области
Светлана Николаевна Семенова.
Предварительная запись по телефонам регионального Следственного
управления: 8 (3952) 26-18-42, 26-18-41, 26-19-37, либо по телефонам
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области: 8 (3952)
34-19-17, 34-24-27. Также гражданам можно записаться по телефону
следственного отдела по городу Усть-Кут: 8 (39565) 5-78-35.
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