Руководитель управления и Уполномоченный по правам ребенка проведут совместный прием граждан по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов 

24 апреля в 18.00 в Усть-Куте в культурно-досуговом центре
«Магистраль» по адресу: Усть-Кут, ул. Кирова, 80 состоится прием граждан
по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. Прием
проведут руководитель Следственного управления Следственного комитета
Российской Федерации по Иркутской области генерал-майор юстиции Андрей
Юрьевич Бунёв и Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области
Предварительная запись по телефонам регионального Следственного
управления: 8 (3952) 26-18-42, 26-18-41, 26-19-37, либо по телефонам
аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области: 8 (3952)
34-19-17, 34-24-27. Также гражданам можно записаться по телефону
следственного отдела по городу Усть-Кут: 8 (39565) 5-78-35.