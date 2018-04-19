Руководитель управления и Уполномоченный по правам ребенка проведут совместный прием граждан по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов

24 апреля в 18.00 в Усть-Куте в культурно-досуговом центре

«Магистраль» по адресу: Усть-Кут, ул. Кирова, 80 состоится прием граждан

по вопросам обеспечения защиты прав и законных интересов граждан. Прием

Российской Федерации по Иркутской области генерал-майор юстиции Андрей

Юрьевич Бунёв и Уполномоченный по правам ребенка в Иркутской области

Предварительная запись по телефонам регионального Следственного

управления: 8 (3952) 26-18-42, 26-18-41, 26-19-37, либо по телефонам

аппарата Уполномоченного по правам ребенка в Иркутской области: 8 (3952)

34-19-17, 34-24-27. Также гражданам можно записаться по телефону

следственного отдела по городу Усть-Кут: 8 (39565) 5-78-35.