Донской сфинкс, чайники-храмы и нагайка: что гости Ростова увозят на память о городе

Ростов — это один из крупнейших и красивейших городов юга России, с богатой историей, частичку которой хотят увезти с собой многие туристы. Скоро донская столица примет у себя игры ЧМ-2018, и сюда приедут гости из разных уголков страны и всего мира. 161.ru составил список самых интересных и необычных сувениров, которые всегда будут напоминать о радушии и гостеприимстве Ростова.

Казачья нагайка для интерьераРостов — это столица донского казачества. А один из обязательных атрибутов казака — нагайка. Это плеть из ремней, которая раньше применялась для управления лошадьми. На её конце обычно делали кожаную бляшку, чтобы не травмировать шкуру животного. Казаки использовали нагайку и в качестве боевого украшения к парадной форме, и как оружие ближнего боя: с ее помощью можно было серьезно ранить противника и даже стащить его с лошади. В обычном быту казачья нагайка по своему предназначению, конечно, вряд ли пригодится. Зато она может стать интересным украшением интерьера.

Из донской столицы стоит привезти домой нагайку

Купить ее можно за 700 рублей в магазине «Казачья лавка», расположенном на улице Серафимовича, 64.

Сахарницы-домики и чайники-храмы

Донской край славится семикаракорской керамикой. Ее яркие цветочные орнаменты и буйство красок напоминают о темпераменте и бескомпромиссной натуре казачьего народа.

Красивая кошка-светильник украсит ваш интерьер

Посуду с росписью начали делать в Семикаракорске сравнительно недавно — лишь с 1972 года. Но за это время семикаракорская керамика получила статус изделия народных художественных промыслов, и за ней теперь гоняются коллекционеры и ценители искусства.

Своими орнаментами с акцентом на крупном цветке семикаракорская керамика напоминает Гжель. Но изображения растений донской степи и бытовых сюжетов из казачьего фольклора делают ее самобытной и непохожей на другие.

Мастера семикаракорской керамики делают очень интересные сувениры

Семикаракорские мастера делают фаянсовую посуду с ручной подглазурной росписью, позолотой и скульптурную керамику — фигурки казачек в традиционных костюмах, сахарницы-домики, сувенирные машинки, чайники-храмы, пивные кружки с раками, колокольчики в виде барынь и шкатулки-зайчики.

В магазинах семикаракорской керамики можно купить чайники-храмы

Сам Семикаракорск находится в 100 километрах от донской столицы, но керамику от местных мастеров можно купить в фирменных сувенирных магазинах, расположенных в центре Ростова — на улице Большой Садовой, 77/24 и на проспекте Буденновском, 61.

Обычный небольшой чайник с росписью обойдется в 500 рублей. А вот чайники-храмы, скорее всего, окажутся по карману далеко не всем: они стоят от 17 до 20 тысяч рублей.

Съедобные сувениры с Центрального рынка

Чтобы лучше узнать Ростов и его обитателей, нужно обязательно попробовать местную кухню. Для этого стоит пойти на Центральный городской рынок, где продается много всего вкусного.

В донской столице продается очень вкусная рыба

Ростов — это портовый город, и здесь есть рыбные деликатесы на любой вкус. Обязательно нужно попробовать вяленую рыбу и раков, сазанов, лещей и селедку. Дороже всего обойдутся раки: на рынке их можно будет купить за 1000–1200 рублей, а селедку за 150 рублей за килограмм.

На Центральном рынке можно выбрать плоды и фрукты на любой вкус

Летом в Ростове продается много фруктов. В это время года здесь можно по доступным ценам купить спелые и сочные абрикосы, персики, гранаты, вишню и виноград. Если гранаты и абрикосы будут стоить около 100 рублей за килограмм, то стоимость кило винограда — 60 рублей.

Летом фрукты в Ростове продаются по доступным ценам

Помимо рыбы и фруктов, можно пополнить домашний бар местными алкогольными напитками. На Дону много виноградников, а местные жители делают отличное вино. В любом супермаркете и магазине алкогольных напитков бутылочку ростовского игристого вина можно купить примерно за 200 рублей. Стоит взять на пробу и ростовские бальзамы, ликеры и наливки.

Ласковый донской сфинкс

Самый необычный подарок, который вы можете увезти из донской столицы — донской сфинкс. Эту породу российских бесшерстных домашних кошек вывели в нашем городе.

Вот как это случилось. Однажды ростовчанка Елена Ковалева возвращалась домой и увидела, как дети издеваются над маленькой кошкой. Она отобрала малышку у мучителей, принесла ее домой и назвала Варварой.

Спустя какое-то время питомица начала лысеть. Елена пыталась ее вылечить, но безрезультатно: вскоре кошка потеряла почти всю свою шерсть.

Донской сфинкс будет отличным и ласковым членом семьи

Когда Варвара родила котят от европейского короткошерстного кота Василия, у некоторых из них было еще меньше шерсти, чем у нее самой. Этим феноменом заинтересовалась будущий известный фелинолог Ирина Немыкина. Через несколько лет она вывела породу донского сфинкса, а в 1996 году ее зарегистрировала.

Донской сфинкс станет отличным другом и любимым питомцем всей семьи. Эти коты отличаются большой привязанностью к людям и совсем не агрессивны. Они ласковы, не злопамятны, игривы, но не навязчивы и очень любят детей. Приобрести этих породистых котят можно в местных зоомагазинах или у заводчиков, которых много в наших краях. Стоят четвероногие от двух до пятнадцати тысяч рублей.

В конце марта 161.ru рассказывал о том, какие места нужно посетить и что обязательно сделать в Ростове, если у вас есть на это только один день.