В Ноябрьске может появиться площадка профильных окружных смен для одаренных детей

В Ноябрьске заместитель губернатора ЯНАО Татьяна Бучкова посетила ряд социальных объектов и провела личный прием граждан. Напомним, Татьяна Викторовна в правительстве курирует вопросы социальной политики.

В детском саду «Звездочка» Бучкова ознакомилась с тем, как воспитываются дошколята, побывала в соляной комнате, студии мультипликации. В детском доме «Семья» ей рассказали о клубе замещающих семей «Содействие». Проект «Социальная регистратура», а также опыт реализации платных социальных услуг представили сотрудники управления соцзащиты населения.

В центре духовно-нравственного воспитания Татьяна Бучкова познакомилась с работой этого уникального образовательного объекта.

— В центре есть столовая, гостиничный фонд, все оборудовано по последнему слову техники. Мы предлагаем создать здесь площадку для одаренных детей, — обратилась к Татьяне Бучковой заместитель главы администрации Ноябрьска Надежда Гудкова. — Рассмотреть возможность организовать в течение года, например, школы физики, химии. У нас есть педагоги, которые работают по программам учебного центра «Сириус». Мы готовы разработать план и создать все условия, чтобы к нам приехали дети со всех уголков Ямала. Обеспечим всем: питанием, транспортом, досугом.

Как отметила Татьяна Бучкова, кроме этого нужно рассмотреть возможность и направлять в центр не только талантливых детей, но и педагогов из других муниципалитетов.

Позже заместитель главы региона провела прием по личным вопросам. На него записались трое ноябрян. Так, жительница города Вера уже 14 лет страдает рассеянным склерозом. Она хочет попасть в Тюмень в специализированный центр на консультацию. Вера обращалась в местную больницу и даже в прокуратуру , но там ей отказали. Решила попросить содействия у Татьяны Бучковой.

— Возможно, есть какие-то окружные или федеральные программы, о которых я не знаю, и по которым мне смогут помочь, — поделилась своими надеждами женщина.

Сегодня, 19 апреля в Ноябрьске началась коллегия, в которой участвуют руководители профильных департаментов и ведомств. После обеда Бучкова посетит перинатальный центр, Дворец молодежи, окружной центр СПИД, Ледовый дворец, Региональный центр патриотического воспитания.