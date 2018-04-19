Сергей Маврин и его творческий вечер в Краснодаре

Краснодар. 19 апр. — Новая Кубань. Сергей Маврин — великий изобретатель. Помимо «гармонических инноваций», знаменитый музыкант является одним из немногих артистов, которые не стесняются выступать в формате интерактива. Краснодарский вояж знаменитого гитариста прошел именно в таком режиме. Наличие микрофона в зрительном зале подразумевало двухстороннее общение. Почитатели таланта «экс-арийца» имели возможность узнать неизвестные факты о своем кумире, как говориться, от первоисточника. Но мы решили не опережать события и побеседовали с «мастером соло» тет-а-тет. Для начала, мы поинтересовались у «мэтра» о причинах не слишком большого числа молодых исполнителей на небосклоне отечественного «металла».

Сергей Маврин: Причин много. Наверное, у многих тяга к подражательству. Большинство подсознательно начинает кого-то копировать, а повторы никому не нужны. Другие тяготеют к использованию дорогостоящего оборудования. Разыскивают новый «саунд», забывая о творчестве. Таким образом, композиторские идеи уничтожаются — данный путь ведет в тупик. Точнее ответить сложно, поскольку не занимаюсь продвижением молодых исполнителей. Да, конечно, в бытность работы на радио, как мог, помогал юным дарованиям (ставя их произведения в эфир). Впрочем, на этом моя поддержка заканчивалась.

Разумеется, за диалогами с почитателями «художественный руководитель» ансамбля имени самого себя, не мог утаить чарующих мелодий. Притягательность инструментальных этюдов носила характер какого-то потустороннего действа. Нет, вряд ли темные силы нахлынули в «The … Bar» и почтили визитом вечер под предводительством Сергея Константиновича (даром, что вечер состоялся в пятницу 13-го). Гипноз, исходящий от гитары, как будто вынудил нас вопрошать: «возможно ли внедрить подобный жанр в сознание массового слушателя?»

Сергей Маврин: Гитарная инструментальная музыка во всем мире менее востребована, чем, скажем, симфоническая. Другое дело, что за рубежом работает огромная машина индустрии, которой около века лет. В России же шоу-бизнеса в его полном и адекватном понимании в жанре тяжелой музыки нет.

Неиссякаемый талант одного из пионеров русского «heavy metal» получил явственные очертания в «пьесе искренности» под названием «Infinity». Уместный пафос «заглавия» вынудил задуматься о будущем. Насколько скоротечна жизнь капризной музы господина Маврина?

Сергей Маврин: Сейчас могу сказать: она бесконечна. Что будет дальше? Увидим. Может закрыться «канал» — и приехали. Ведь в моих сочинениях больше вдохновения, чем мастерства. Душевный порыв техникой игры не заменишь.

«Бенефис» включил в себя и «прошлое» гостя из города на семи холмах. Подмостки погрузились в сладостную ностальгию по ушедшей эре. «Я свободен» заставила публику продемонстрировать незаурядное вокальное мастерство. Завершилось же пятничное представление попурри из репертуара незабвенной «Арии». Сей факт вызвал у нас неподдельный интерес и потребовал погрузиться в воспоминания вместе с визави.

Сергей Маврин: Это было замечательное время и колоссальный опыт. Никогда не открещивался от работы с «Арией». Очень рад, что нам удалось сохранить хорошие отношения. Что касается моего альянса с проектом «Кипелов», то он распался из-за разных взглядов на дальнейшую деятельность. Песен писалось очень мало, зато концертов было огромное количество. А творить мне интереснее, чем гастролировать.