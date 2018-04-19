Сложная судьба владивостокских памятников: потерянные буквы, потрескавшиеся постаменты и облезшая краска

Ежегодно 18 апреля во всем мире отмечается Международный день памятников и исторических мест. Во Владивостоке довольно много памятников, часть которых под влиянием времени, погодных и иных факторов разрушаются. Корр. PRIMPRESS оценил ситуацию своими глазами.

Более года назад начал разрушаться памятник Кириллу и Мефодию, расположенный в районе верхней станции фуникулера на видовой площадке, где ежденевно гуляют сотни туристов. Так, в наименовании памятника отвалилась буква «И» и наполовину буква «Л». Начал разрушаться постамент. Облицовочная плитка потрескалась, а в отдельных местах отвалилась. Памятная табличка также нуждается в реставрации. А между тем памятнику всего 12 лет. Ее автором является приморский скульптор Эдуард Барсегов.

В инспекции по охране памятников и культурного наследия Приморского края в связи с отсутствием руководителя оказались не готовы дать комментарии по этому поводу. Так что вопрос о дальнейшей судьбе одной из «визитных карточек» Владивостока остается открытым.

Памятник «Политехникам, героически павшим в боях за Родину» появился в районе нижней станции фуникулера в 1975 году. Обелиск на улице Пушкинской рядом с историческим зданием университета является напоминанием, что среди бойцов, сражавшихся на полях Великой Отечественной войны, были выпускники военной кафедры Дальневосточного политехнического института (ДВПИ, позже — ДВГТУ).

На сегодняшний день мемориал находится в весьма плачевном состоянии. Облицовочные плиты в отдельных местах потрескались и начали расходиться. В залитых цементом стыках образовались трещины. Две облицовочные плиты на передней части обелиска отвалились. Ранее сообщалось, что обязательства по содержанию и уборке взял на себя ДВГТУ (ныне — ДВФУ). Однако, как сообщили в пресс-службе университета, с 18 октября 2017 года право собственности, а, значит, обязанности по содержанию данного памятника закреплены за Владивостокским городским округом.

Еще одним разрушающимся монументом является скульптурная группа, расположенная в сквере около кинотеатра «Иллюзион» (или Дома Молодежи) — идущие на войну четыре красноармейца. У скульптуры серьезно пострадал постамент. Сильно облупилась краска — вплоть до бетона. В отдельных местах видны довольно крупные сколы.

Узнал корреспондент PRIMPRESS и о судьбе скульптуры «Три кита», пострадавшей в сентябре прошлого года от халатности строителей, проводивших работы по реконструкции лестничного марша около здания «Феско-холла» (Верхнепортовая, 38). Напомним, скульптура была установлена в 1989 году по инициативе американского аукционера Тимоти Даггена, вдохновленного историей спасения дальневосточными моряками китов у мыса Барроу на Аляске. Она была создана скульптором Джерри Фейбер из гигантского 300-летнего вяза. Со временем ее заменили на копию из металла. В настоящее время скульптура установлена в средней части лестничного марша и находится в отличном состоянии.

Печальная судьба постигла и бюст Александра Пушкина, который находился в Пушкинском сквере еще до строительства Золотого моста к саммиту АТЭС-2012. В каком-то смысле его тоже можно назвать разрушенным: исчез Пушкинский сквер, а с ним сам памятник. В том районе, где он находится ранее, сейчас одна из опор Золотого моста, а между ними — стихийная парковка автомобилей. Сквер на сегодняшний день восстановлен. Теперь он находится рядом с Владивостокским художественным училищем. Есть даже постамент. Не хватает самого главного — бюста.

В отделе дизайна городской среды, архитектуры и застройки территорий Управления градостроительства и территорий администрации города Владивостока сообщили, что в течение текущего года бюст Пушкину будет установлен на постамент в Пушкинском сквере. В настоящее время, согласно информации от отдела охраны историко-культурного наследия Управления культуры администрации города Владивостока, памятник находится на ответственном хранении.

Узнал корреспондент PRIMPRESS и о судьбе скульптуры «Три кита», пострадавшей в сентябре прошлого года от халатности строителей, проводивших работы по реконструкции лестничного марша около здания «Феско-холла» (Верхнепортовая, 38). Напомним, скульптура была установлена в 1989 году по инициативе американского аукционера Тимоти Даггена, вдохновленного историей спасения дальневосточными моряками китов у мыса Барроу на Аляске. Она была создана скульптором Джерри Фейбер из гигантского 300-летнего вяза. Со временем ее заменили на копию из металла. В настоящее время скульптура установлена в средней части лестничного марша и находится в отличном состоянии.