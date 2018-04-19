Какой европейский монарх завидовал Петру I

Людовик XIV де Бурбон царствовал дольше, чем любой европейский монарх Нового времени. Король-солнце остановил гражданскую войну, консолидировал французское общество, до определённого времени успешно участвовал в военных конфликтах и покровительствовал наукам и искусству, но все же завидовал Петру.

Желания французского монарха

В детские годы король Франции пережил страшное время смуты, блокаду в Лувре, тайное бегство, и к юности он уже был убеждённым сторонником абсолютной монархии и божественного права монархов на единоличную и безграничную власть. И если его первая женитьба была вынужденной, согласно условиям Пиренейского мира, положившего конец франко-испанской войне, то дальше правитель делал, что хотел.

Однажды приехав в гости к своему министру финансов Николя Фуке, Людовик XIV обнаружил у него шикарный замок Во-ле-Викон, по сравнению с которым его монаршая резиденция в Фонтенбло, казалась жалкой лачугой. Зависть подвигла короля затеять строительство дворца более роскошного, чем кто-либо мог видеть. Для этого он привлек архитекторов и художников своего министра, ну а самого Николя Фуке отправил в пожизненное заключение по обвинению в расхищении государственных денег.

За несколько лет Версаль, из никчемного охотничьего домика, превратился в уникальный образец парадных загородных резиденций европейских монархов.

Стремления русского царя

Пётр I правил Россией вдвое меньше, чем Король-солнце, тоже в детстве пережил немало волнений за свою жизнь, бунты стрельцов, побег в Троице-Сергиев монастырь, конфликты власти со старшей царственной сестрой и вынужденную женитьбу в 17 лет. С большим трудом добившись единоличной власти, царь покинул родину и больше года прожил за границей.

Ещё в Москве общаясь с иностранцами, молодой монарх подозревал насколько сильно отличается русская жизнь от европейской, но оказавшись в Голландии, а затем в Англии, он понял, что его государство надо менять.

В России пришло просвещение, открылась Академия Наук , началось развитие светской живописи и скульптуры. Наконец, по всем канонам европейского градостроительства стала возводиться новая столица империи — Санкт-Петербург. А Петергоф — национальный шедевр дворцово-паркового искусства был создан царем после того, как он своими глазами увидел великолепие Версаля.

Причина зависти

Активная деятельность русского императора и метаморфозы его страны пришлись на последние годы жизни Короля-солнце. Наблюдая за развитием России, Людовик XIV, оставил следующую запись: «…Этот государь обнаруживает свои стремления заботами о подготовке к военному делу и о дисциплине своих войск, об обучении и просвещении своего народа, о привлечении иностранных офицеров и всякого рода способных людей…»

Между тем Франция к концу XVII века была совершенно истощена, территориальные претензии её монарха привели к тому, что против него ополчилась вся Европа. Многолетние военные конфликты, развязанные Людовиком XIV для того, чтобы объединить в одно королевство Францию и Испанию, потерпели крах, к тому же были потеряны итальянские и нидерландские владения. Огромные финансовые расходы, понесенные французским государством, привели к серьезному экономическому упадку в стране и истощению бюджетных средств. Идея создания огромной и сильной европейской империи под руководством династии Бурбонов оказалась невыполнимой.

Более того, чтобы удержать страну и не стать заложником следующих войн, Людовику XIV нужно было искать новых союзников. Он всё чаще обращал свой взор на восток, продолжая восхищаться реформами Петра I: «…Этот образ действий и увеличение могущества, которое является самым большим в Европе, делают его грозным для его соседей и возбуждают очень основательную зависть…» Россия вступала в XVIII век обновленной, воинственной и уже имеющей огромные территории, на которые любому монарху было весьма опасно покушаться.