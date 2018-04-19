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Библионочь в Салелехарде перенесли из-за карантина
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Библионочь в Салелехарде перенесли из-за карантина 

Красный Север 1 час назад
Фото: Красный Север
Организаторы всероссийской акции Библионочь в Салехарде перенесли дату проведения с 21 на 29 апреля. В окружной столице введены ограничения на проведение массовых мероприятий в связи с подъемом заболеваемости гриппом и ОРВИ.
Библионочь в шестой раз пройдет в Национальной библиотеке ЯНАО (ул. Чубынина, 36). В этом году салехардцев ждет мастер-класс от актера Антона Заичкина. Специальным гостем мероприятия станет писательница Милена Завойчинская, автор нескольких книжных циклов, включая знаменитую «Высшую Школу Библиотекарей».
С семи вечера, в рамках проекта «НочьСериалов.lib», зрители смогут посмотреть популярные сериалы на потолке. Также в программе: игротека, разнообразные мастер-классы, кветы и многое другое.
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