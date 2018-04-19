В духовно-просветительском центре «Кириллица» прошел традиционный пасхальный фестиваль для детей-инвалидов

Валя Ольшанская из городской общественной организации детей-инвалидов «Парус надежды» — рукодельница. Девушка занимается искусством вышивки бисером, крестиком и лентами. На ее полотнах расцветают бутоны и лики святых. Больше всего Валя любит вышивать иконы.

Сделанные из разноцветного блестящего бисера, они выглядят особенно красочно. Всего девушка вышила более двадцати картин, многие из которых подарила близким. На фестиваль пришла, чтобы встретиться с друзьями и познакомиться с творчеством других ребят.

А посмотреть здесь было на что. Фойе духовно-просветительского центра на один день превратилось и в концертную площадку, и в выставочный зал. Панно из бисера, витражи, куклы Тильда, акварели, изделия из керамики, макраме и мягкие игрушки — многие из работ участников фестиваля выполнены на таком высоком уровне, что вполне могут конкурировать с профессиональными изделиями. Их авторы — дети и подростки с ментальными нарушениями, ДЦП, нарушением опорно-двигательного аппарата, нарушениями органов слуха и зрения, задержкой психического развития. Всего «Солнечный круг» собрал около ста пятидесяти воспитанников самарских коррекционных школ-интернатов и творческих студий.

Фестиваль традиционно организовывают духовно-просветительский центр «Кириллица» и благотворительный фонд поддержки детей-инвалидов «Солнечный круг».

"Помощь семьям, в которых растут особенные дети, — приоритетная задача, — говорит председатель фонда, депутат Самарской городской думы Александр Чернышев . — Такие дети — словно ангелы. Они не знают зависти, жестокости и других пороков, которым мы, взрослые, часто бываем подвержены. Поэтому от таких мероприятий реабилитирующий эффект получат все — и ребята, и взрослые".

В основном зале центра выступили ребята, занимающиеся вокально-хореографическим искусством. Для многих из них творчество — это не просто хобби, а способ высказать свое отношение к жизни. И в том, что это получается на таком высоком уровне, большая заслуга родителей и педагогов, которые в течение многих лет развивают в своих воспитанниках творческие возможности.