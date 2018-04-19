Более 1 млрд рублей вложат в создание первого санатория «мать и дитя» в Подмосковье

МОСКВА, 19 апреля. / ТАСС /. Власти Московской области в рамках государственно-частного партнерства намерены привлечь 1,2 млрд рублей в модернизацию детского санатория «Отдых» в Жуковском и создать на его базе первое заведение совместного пребывания в регионе по принципу «мать и дитя». Об этом в четверг сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций и инноваций Подмосковья.

"К 2020 году в Жуковском на базе детского санатория «Отдых», который расположен на 15,5 га хвойно-лиственного леса, будет создан большой новый санаторий по модели государственно-частного партнерства. Именно там впервые появятся койки совместного пребывания «мать-дитя», — цитируется в сообщении замминистра инвестиций и инноваций Московской области Румяна Свистунова. По словам заместителя председателя правительства Московской области — министра инвестиций и инноваций Московской области Дениса Буцаева, которые также приводятся в материале, «предполагаемый объем инвестиций в реконструкцию имеющихся корпусов и строительство нового здания — 1,2 млрд рублей».

По данным министерства, обновленный «Отдых» будет специализироваться на лечении бронхо-легочных, аллергических и неврологических заболеваний. Окончательный проект санатория представят на Петербургском экономическом форуме в мае 2018 года. Средняя стоимость одной путевки в «Отдых» по государственному заданию и по полису ОМС составит около 3,6 тыс. рублей.

"В реконструированном санатории в Жуковском смогут пройти санаторное лечение до 6 тыс. детей в год. Это дети, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации", — добавил Буцаев.