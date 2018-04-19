Ещё
Первые санатории с совместным пребыванием «мать‐дитя» появятся в Подмосковье
Далее:
Читайте также:
Ещё

Первые санатории с совместным пребыванием «мать‐дитя» появятся в Подмосковье 

360tv.ru 44 минуты назад
Фото: 360tv.ru
К 2020 году в Жуковском на базе детского санатория «Отдых», который расположен на 15,5 гектарах хвойно-лиственного леса, будет создан большой новый санаторий по модели государственно-частного партнерства. Именно там впервые появятся койки совместного пребывания «мать-дитя». Об этом сообщила замминистра инвестиций и инноваций Московской области Румяна Свистунова. С созданием этих коек у совсем маленьких детей появляется возможность пройти лечение и реабилитацию в сопровождении матери.
Кроме того, планируется, что в обновленном санатории будет сделан акцент на лечении тех, кто страдает
бронхо-легочными, аллергическими и неврологическими заболеваниями. Окончательный проект этого санатория будет представлен на Петербургском экономическом форуме в мае этого года.
Предполагаемый объем инвестиций в реконструкцию уже имеющихся корпусов, инженерные сети, строительство нового здания на 400 мест и закупку необходимого медицинского оборудования — 1,2 миллиарда рублей. В реконструированном санатории в Жуковском смогут пройти санаторное лечение до 6 тысяч детей в год. Это дети, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации. Кроме того, будет создано 200 новых рабочих мест
Денис Буцаев, председателя правительства Московской области — министр инвестиций и инноваций региона.
Средняя стоимость одной путевки по государственному заданию и по ОМС составит около 3600 рублей.
В планах реконструировать и санаторий для взрослых в Пушкино, на территории которого находятся уникальные сапропелевые грязи. Они являются донными иловыми отложениями преимущественно органического состава с небольшой примесью минеральных веществ, которые образуются, в основном, в пресных водоемах. Сапропелевые грязи считаются природными антибиотиками и используются, в том числе, при кожных заболеваниях.
Здесь же находится источник торфяных грязей, которые помогают снимать отеки и положительно действуют на больных с нарушением
сердечно-сосудистой
деятельности. Территория санатория — 205 гектаров, на ней расположены 5 корпусов и огромное природное озеро. Предполагаемый объем инвестиций — 800 миллионов рублей на первом этапе, на втором этапе в создание непосредственно бальнеокурорта будет вложено 147 миллионов рублей.
360tv.ru: последние новости
Число пораженных сальмонеллезом в Сыктывкаре детсадовцев приближается к 50 Более 500 артистов приняли участие в международном конкурсе в Котельниках Фотопроект из России взял бронзу в категории «Люди» конкурса World Press Photo
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников5
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»4
Три великие бабушки советского кино2
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»1
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение