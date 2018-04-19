Первые санатории с совместным пребыванием «мать‐дитя» появятся в Подмосковье

К 2020 году в Жуковском на базе детского санатория «Отдых», который расположен на 15,5 гектарах хвойно-лиственного леса, будет создан большой новый санаторий по модели государственно-частного партнерства. Именно там впервые появятся койки совместного пребывания «мать-дитя». Об этом сообщила замминистра инвестиций и инноваций Московской области Румяна Свистунова. С созданием этих коек у совсем маленьких детей появляется возможность пройти лечение и реабилитацию в сопровождении матери.

Кроме того, планируется, что в обновленном санатории будет сделан акцент на лечении тех, кто страдает

бронхо-легочными, аллергическими и неврологическими заболеваниями. Окончательный проект этого санатория будет представлен на Петербургском экономическом форуме в мае этого года.

Предполагаемый объем инвестиций в реконструкцию уже имеющихся корпусов, инженерные сети, строительство нового здания на 400 мест и закупку необходимого медицинского оборудования — 1,2 миллиарда рублей. В реконструированном санатории в Жуковском смогут пройти санаторное лечение до 6 тысяч детей в год. Это дети, которые нуждаются в высокотехнологичной медицинской помощи и реабилитации. Кроме того, будет создано 200 новых рабочих мест

Средняя стоимость одной путевки по государственному заданию и по ОМС составит около 3600 рублей.

В планах реконструировать и санаторий для взрослых в Пушкино, на территории которого находятся уникальные сапропелевые грязи. Они являются донными иловыми отложениями преимущественно органического состава с небольшой примесью минеральных веществ, которые образуются, в основном, в пресных водоемах. Сапропелевые грязи считаются природными антибиотиками и используются, в том числе, при кожных заболеваниях.

Здесь же находится источник торфяных грязей, которые помогают снимать отеки и положительно действуют на больных с нарушением

сердечно-сосудистой

деятельности. Территория санатория — 205 гектаров, на ней расположены 5 корпусов и огромное природное озеро. Предполагаемый объем инвестиций — 800 миллионов рублей на первом этапе, на втором этапе в создание непосредственно бальнеокурорта будет вложено 147 миллионов рублей.