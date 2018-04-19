Жены российских военных занялись благотворительностью в Киргизии

«Можно я пожертвую?» — с такими словами жены военнослужащих российской авиабазы ОДКБ «Кант» нередко обращаются к Галине Толстых — лидеру добровольческой группы воинской части, которая оказывает помощь нуждающимся киргизстанцам.

Авиабаза «Кант» с первых дней создания поддерживает представителей социально уязвимых групп населения дружественной страны, где дислоцируется и выполняет задачи по обеспечению безопасности в Центрально-Азиатском регионе. Шефская помощь оказывается, в частности, детскому адаптационному центру «Умут», детскому дому семейного типа «Алтын уя», Иссык-Атинскому районному обществу слепых и глухих. Под крылом российских авиаторов также находятся ветераны, лица с ограниченным здоровьем, местные мальчишки и девчонки из других интернатов.

Бессрочная акция по сбору гуманитарной помощи организована женсоветом воинской части, отделом по работе с личным составом и помощником командира базы по работе с верующими военнослужащими иереем Евгением Циклаури. Они развозят и передают киргизстанцам продукты, одежду и обувь, детские игрушки и другие вещи. Основную работу в этом направлении с недавних пор взяла на себя группа «Милосердие», в которую объединились неравнодушные к чужой беде люди. В части теперь ее шутя называют «отделом соцпомощи».

Создана была группа в мессенджере, в котором жены авиаторов делились между собой гарнизонными новостями. А с ноября прошлого года главной темой стало оказание помощи сиротам и людям, оказавшимся в трудной ситуации. Началось все с того, что Галина Толстых оставила сообщение о жительнице Канта, которая одна воспитывает троих внуков. С этой женщиной она, как выяснилось, разговорилась в городской маршрутке.

— Сама не знаю зачем попросила у попутчицы номер телефона, — вспоминает Галина Валентиновна. — Несколько дней постоянно думала о ней и ее внуках, а потом написала обо всем в группе.

В результате за пять дней для бабушки и внуков собрали больше 40 килограммов продуктов. С тех пор авиабаза помогает не только своим подшефным и тем, кто обратился за помощью. Теперь «кантовчане» сами ищут нуждающихся и всячески их поддерживают. В числе опекаемых, к примеру, несколько многодетных семей, одиноких людей, оказавшихся на больничной койке. Волонтеры их постоянно навещают, привозят лекарства, продукты. Работы, как говорит Галина Толстых, у них все больше. Одна из поездок к подшефным, например, длилась с десяти часов утра почти до девяти вечера. В тот день россияне успели не только развезти подарки в Канте, но и побывали у подопечных в селе Беловодском и в Бишкеке.

Недавно группа «Милосердие» загрузила детской одеждой и другими необходимыми вещами практически весь багажник и салон мини-вэна, прибывший на авиабазу из детского дома, который находится в Иссык-Кульской области. В эти дни волонтеры посещают, разумеется, не с пустыми руками ветеранов войны, вдов фронтовиков и тружеников тыла.

Кстати

Средства на благотворительность группе передают и из России. Недавно, к примеру, касса «Милосердия» неожиданно пополнилась 10 тысячами рублей, которые пожертвовала сестра соседки Галины Валентиновны. Она, кстати, вовсе не какая-нибудь бизнес-леди, а простая работница российского детского дома, не понаслышке знающая о бедах ребят, оставшихся без родительского попечения.