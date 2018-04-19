В Академии управления МВД России прошли мероприятия, посвященные Дню ветерана органов внутренних дел Российской Федерации

Почетный гость — помощник Министра внутренних дел Российской Федерации, председатель Российского Совета ветеранов органов внутренних дел и внутренних войск генерал-полковник внутренней службы Иван Шилов — тепло поздравил собравшихся с праздником, выразил ветеранам слова глубокой признательности за многолетний бескорыстный труд и пожелал крепкого здоровья, благополучия и дальнейшего развития ветеранского движения в Академии.

Торжественно и трогательно прошла церемония награждения. В соответствии с приказами МВД России и Академии управления МВД России под звуки праздничных фанфар и дружные аплодисменты 26 ветеранам вручили ведомственные ордена, медали, ценные подарки и почетные грамоты.

От Совета ветеранов Академии управления МВД России выступил генерал-майор милиции в отставке Анатолий Майдыков, который в своей речи поблагодарил руководство Министерства и Академии за внимание к ветеранам и участие в их общественной работе.

Продолжилось мероприятие праздничным концертом. Со сцены в исполнении эстрадного певца Александра Когана , участницы телепроектов «Голос. Дети» и «Синяя птица» Марии Паротиковой, солистов дважды Краснознаменного Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им. А. В. Александрова Татьяны Королевой и Даниила Нестеренко прозвучали всеми любимые песни «Я люблю тебя, жизнь», «От героев былых времен», «Смуглянка», «Севастопольский вальс», «Вдоль по Питерской», «Я лечу над Россией».

В ходе концерта состоялся ряд премьер. Сотрудница Академии капитан полиции Ирина Шумилина исполнила песню «Рожденная временем», посвященную и написанную к приближающемуся юбилею — 300-летию российской полиции. Слушатель 2 факультета подполковник полиции Евгений Исаев прочитал поэтический этюд «Эпохи Академии», автором которого является обладатель Гран-при литературного конкурса МВД России «Доброе слово» Борис Ларионов. Лауреат международных конкурсов Авраам Карахан презентовал свою авторскую песню-посвящение ветеранам-афганцам «Благослови, мама!».

В этот день виновников торжества ждал еще один приятный сюрприз: посещение и просмотр экспозиции работ художницы Нэллы Генкиной, открытой в выставочном зале Академии.