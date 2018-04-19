В Башкирии после ЧП изменят закон о комиссиях по делам несовершеннолетних

Депутаты Госсобрания на заседании 26 апреля рассмотрят законопроект, согласно которому предлагается расширить перечень задач, стоящих перед комиссиями по делам несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.

Проект закона «О внесении изменения в статью 5 Закона РБ „О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав“ предполагает расширение перечня задач, стоящих перед комиссиями по делам несовершеннолетних. Теперь они будут дополнительно заниматься выявлением и пресечением противоправных действий среди детей и подростков, а также случаев склонения несовершеннолетних к суициду.