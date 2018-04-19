В Башкирии после ЧП изменят закон о комиссиях по делам несовершеннолетних 

Депутаты Госсобрания на заседании 26 апреля рассмотрят законопроект, согласно которому предлагается расширить перечень задач, стоящих перед комиссиями по делам несовершеннолетних, об этом сообщили в пресс-службе Госсобрания Башкирии.
Проект закона «О внесении изменения в статью 5 Закона РБ „О комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав“ предполагает расширение перечня задач, стоящих перед комиссиями по делам несовершеннолетних. Теперь они будут дополнительно заниматься выявлением и пресечением противоправных действий среди детей и подростков, а также случаев склонения несовершеннолетних к суициду.
»Случившаяся трагедия в одной из стерлитамакских школ, в очередной раз напомнила о важности профилактической работы в подростковой среде, — прокомментировал председатель Госсобрания Константин Толкачев. — Противоправные действия, совершаемые школьниками, возникают не на пустом месте. Дети не рождаются преступниками. И никогда ими не станут, если своевременно вести с ними правильную психологическую работу, прислушиваться к ребенку, понимать его внутренний мир, ограждать от негативного воздействия деструктивных групп в социальных сетях. Психика человека в подростковый период крайне неустойчива, он переживает внутренний кризис, и чтобы внутренние переживания не вылились в агрессию, суицид или что-то еще, необходима психологическая поддержка со стороны взрослых. На своевременное оказание такой поддержки и нацелен разработанный законопроект».