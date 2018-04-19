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Рисунок девочки из Суоярви победил на Неделе охраны труда в Сочи
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Рисунок девочки из Суоярви победил на Неделе охраны труда в Сочи 

Карельские вести 38 минут назад
Фото: Карельские вести
Рисунок Дианы Смирновой на тему «Спецодежда-защита жизни!» был отмечен Министерством труда и социальной защиты РФ как один из лучших.
В Сочи завершила работу Всероссийская Неделя охраны труда. В рамках Недели состоялись научно-практические конференции, панельные дискуссии, круглые столы, обучающие семинары, совещания, презентации, лекции. В работе Недели в составе делегации Карелии приняла участие Начальник Управления труда и занятости Республики Карелия Елена Фролова.
На площадке Недели состоялась IX Международная выставка по промышленной безопасности и охране труда, где был представлен весь спектр современных средств индивидуальной защиты, технологий обеспечения производственной безопасности. Свои разработки и актуальные решения привезли более 150 российских и зарубежных компаний.
В рамках Недели охраны труда также прошла выставка «Охрана труда глазами детей!». Рисунок Дианы Смирновой из Суоярви на тему «Спецодежда-защита жизни!» был отмечен Министерством труда и социальной защиты РФ, как один из лучших.
По материалам: ptzgovorit.ru
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