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В Ярославской области 400 семей обратились за президентской выплатой на первенца
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В Ярославской области 400 семей обратились за президентской выплатой на первенца 

Портал органов государственной власти Ярославской области 1 час назад
Фото: Портал органов государственной власти Ярославской области
По поручению Президента России Владимира Путина с 1 января 2018 года введена новая мера социальной поддержки — выплата для семей, в которых родились первые дети. На сегодня в органы социальной поддержки Ярославской области за начислением обратились 400 человек. Всего же в этом году в регионе на свет появились 1095 первенцев.
Выплата составляет 9547 рублей. Она назначается со дня рождения ребенка, если семья обратилась за ней в течение полугода, и со дня обращения, если семья упустила этот срок. Срок рассмотрения заявки — 5 рабочих дней.
— Право на данную меру поддержки имеют граждане Российской Федерации, проживающие на территории Ярославской области и зарегистрированные по месту жительства, — отметил заместитель директора департамента труда и социальной поддержки Алексей Шабалин. — Важно понимать, что выплаты назначаются по заявительному принципу. При подаче заявления необходимо представить паспорт, СНИЛС. В заявлении необходимо указать реквизиты счета для перечисления средств. Кроме того, необходимо принести свидетельство о рождении ребенка и справки о доходах за 12 месяцев на членов семьи.
Лидеры по количеству выданных президентских выплат — Рыбинск, Угличский район, Тутаев, Переславль, Ростовский и Ярославский районы. Меньше всего семей, изъявивших желание получить данную меру соцподдержки, в Ярославле.
Полная информация для тех, кто планирует получить выплату на первенца, размещена на сайте департамента труда и социальной поддержки населения. Также ее можно получить в МФЦ и во всех женских консультациях.
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