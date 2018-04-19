Актриса Настя Цветаева резко высказалась против прививок

Известная актриса и дизайнер Настя Цветаева уже несколько лет живет с мужем Надавом Ольганом и детьми в Израиле. Звезда ведет красивый Instagram и часто делится с подписчиками рассказами о жизни своей семьи. В недавнем посте звезда решила озвучить собственное мнение о прививках. Оказалось, она против различных инъекций своим детям и уверена, что они приносят не пользу, а вред. Более того, в этом вопросе звезда не доверяет как российским, так и израильским врачам.

Я детей своих прививала, о чем очень жалею. Если у меня будет еще ребенок, то прививать не буду!

в начале поста заявила Настя Цветаева.

Публикация от ⚖Anastasia Tsvetaeva (@nastia_tsvetaeva) 9 Апр 2018 в 11:25 PDT Затем актриса рассказала, что своему первому сыну Кузе она позволила сделать лишь часть положенных прививок. Дочь же привита полностью, без каких-либо исключений. Эстер родилась в Израиле. Зная, что в эту страну приезжает много мигрантов, Настя Цветаева не хотела, чтобы девочка случайно подхватила от них какой-то опасный вирус. Кроме того, звезда надеялась на более качественную, чем в России, медицину. Теперь же Настя уверена — именно прививки стали причиной того, что Эстер растет очень болезненным ребенком со слабым иммунитетом.

Постоянно сопли, простуды, кашель. Кузя крепче ее и здоровее во много раз. И, внимание! Принесла домой ветрянку, заразила брата, хотя оба были от ветрянки привиты! Однажды, когда у нее был сильный кашель, врач в поликлинике отправил нас на анализ крови с подозрением на коклюш. На мой вопрос: как может быть коклюш, если она от него привита, врач, потупив взор, ответил: «Прививка не дает гарантию, что вы не заболеете. Вы же не сдавали после нее анализ на антитела. Кто знает, выработались они или нет?»

написала Настя Цветаева.

Таким образом, по ее мнению, даже сами врачи, ратующие за обязательные прививки, признаются, что они могут и не защитить. В таком случае актриса не понимает целей данной меры, если она не работает. Публикация от ⚖Anastasia Tsvetaeva (@nastia_tsvetaeva) 18 Янв 2018 в 1:38 PST Ну, про вред прививок и про то что там содержится я думаю вам рассказывать не надо? Про содержание ртути. Про аутизм, который в виде последствий может случится. Про прочие другие осложнения. Например певица-инвалид Юля Самойлова — ее состояние это осложнение после прививки. В общем, я считаю что прививки — это моя самая большая материнская ошибка!

отметила Настя Цветаева.

В конце звезда отметила, что врачи Израиля также настоятельно советуют прививаться, но обязать последовать данным рекомендациям никто не может. В бассейнах, школах и детских садах не требуют справок о прививках. Поэтому тем, кто отказывается, это не усложняет жизнь.

Мой вывод: прививки — чистый бизнес фарм-компаний. Они зарабатывают на нем миллиарды долларов. Причем не только на продаже самих вакцин, но и на том, что привитые люди — это идеальные клиенты на всю жизнь. Люди, которые будут пожизненно болеть и покупать лекарства,

заключила звезда.

Конечно, в комментариях под постом развернулась целая полемика по поводу того, стоит ли делать себе и детям прививки, или нет. Кто-то поддержал точку зрения Насти, а кто-то, наоборот, посоветовал ей не агитировать против прививок. Отметим, что почти все врачи уверены: прививка — это единственно верный способ защитить малыша от ряда опасных болезней, которые могут привести к летальному исходу. С появлением обязательных прививок от гепатита, дифтерии, коклюша, кори, краснухи, паротита, пневмококковой инфекции, полиомиелита, столбняка и туберкулеза детская смертность сократилась в разы. Например, медики уверены, что вспышки кори, зарегистрированные в Европе и даже в России, появились из-за отказа многих людей прививаться от этой болезни. Так, в августе прошлого года столичные врачи сообщали о вспышке кори в Москве. Все малыши, заболевшие в июле, не были привиты. Да и вообще, недавнее исследование Стэнфордского и Бэйлорского университетов показало, что снижение охвата детей вакцинацией от кори на 5% приводит к трехкратному росту заболеваемости. Поэтому, «Летидор» советует каждому родителю внимательно изучить вопрос, прежде чем отказываться от прививок, которые предлагают врачи. А о том, как подготовить ребенка к прививке, можно прочесть в нашем материале. Напомним, Настя Цветаева вышла замуж за Надава Ольгана в 2010 году и переехала в Израиль. От гражданского мужа у нее есть сын Кузьма Гончаров, который появился на свет в 2005 году. В 2012 году Настя Цветаева родила дочь Эстер — уже от нынешнего супруга. Некоторое время назад в эксклюзивном интервью «Летидору» знаменитость рассказала, как ее семья пережила переезд в Израиль и насколько хорошо ей живется с мужем и детьми вдали от России. Публикация от ⚖Anastasia Tsvetaeva (@nastia_tsvetaeva) Авг 2, 2017 at 4:22 PDT Фото: Instagram / @nastia_tsvetaeva Давайте дружить в социальных сетях! Подписывайтесь на нас в Facebook, «В Контакте» и «Одноклассниках»!