9 мая из центра Екатеринбурга будут выгонять лошадей, которые катают детишек

Чиновники мэрии Екатеринбурга попросили полицию гонять лошадей, которые будут катать детей в центре города на 9 Мая. Проблему на оргкомитете, посвящённом празднованию Дня Победы, подняла представительница комитета благоустройства.

Женщина призналась, что ей каждый год самой приходится гонять лошадей и их хозяев из Исторического сквера, тогда как этим могли бы заняться полицейские.

— Пусть гуляют по Первомайской, Пролетарской, а не по центру, по Историческому скверу, — отметила специалист.

Вице-мэр Михаил Матвеев поддержал идею комитета благоустройства. Он отметил, что лошадь в толпе — угроза для людей.

— Я понимаю, вы не можете арестовать лошадь, у вас нет конюшни, нет корма, чтобы накормить животных, — обратился к представителям МВД Матвеев. — Но сделать замечание вы можете.

В День Победы в городе пройдет сразу несколько концертов. С 12:00 до 18:00 музыкальная программа ждет горожан в Историческом сквере, а с 19:00 до 23:30 там будет гала-концерт. На улице Пушкина с 14:00 до 19:00 будет концерт арт-проекта «Бомонд» — «Споемте, друзья». С 16:00 до 22:30 большой концерт пройдет на Октябрьской площади. Там выступят группа «Любэ» и Елена Ваенга . В городе также пройдёт концерт группы «Цветы».

Подробная программа мероприятий, которые состоятся в Екатеринбурге в День Победы, уже выложена.