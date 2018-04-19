Технологии: фантастика становится реальностью

Москва, 19 апреля — «Вести. Экономика». По мере того, как нарастает скорость технологического развития, мир начинает все больше напоминать реальность научно-фантастического фильма или книги. Об этом говорил бывший директор по развитию бизнеса Google X. Мо Гаудат, выступая на конференции Credit Suisse Global Megatrends Conference в Сингапуре, заявил, что быстрый прогресс в двух областях, включая искусственный интеллект, приведет к такому будущему. Стоит обратить на такие области развития технологий, подчеркивает он, как робототехника, компьютерное обучение, медико-биологические науки, блокчейн, виртуальная реальность и дополненная реальность. "Контроль — это иллюзия, нет контроля, особенно если вы пытаетесь контролировать виды, которые намного умнее вас, " — заявил Мо Гаудат, бывший директор по развитию бизнеса в Google X.

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Расходы на искусственный интеллект вырастут втрое Илон Маск боится робота-диктатора Энергоблокчейн: распределенное будущее По его словам, робототехника пережила настоящий прорыв, поэтому многие роботы в скором времени будут выполнять ежедневные действия, причем даже лучше, чем люди. Если говорить о медико-биологических науках, то Гаудат подчеркивает, что «к 2050 году мы начнем повышать ожидаемую продолжительность жизни человека на один год в течении каждого года». «Если сложить все вместе, то впервые за моб карьеру в области технологий я начинаю верить в то, что мы идем в сторону научно-фантастического будущего. Все, что мы видим в научно-фантастических фильмах, будет сбываться», — заявил он. Он также подчеркнул высокую скорость технологического прогресса. "Больше нет пиков, нет значимых открытий. Все происходит так быстро, что не успеваешь осознать то количество изменений, которые происходят из года в год, " — отметил он. «Внедрение технологий постоянно ускоряется до такой степени, что мы говорим уже о цикле внедрения в течении нескольких месяцев, а не нескольких лет». Этические вопросы Искусственный интеллект вызвал опасения о том, что машины в скором времени будут доминировать, однако Гаудат считает, что именно люди должны показать машинам правильное поведение. Вместо того, чтобы переживать о том, что машины могут захватить мир, Гаудат считает, что необходимо предпринимать действия. Необходимо прививать машинам правильные ценности и показывать правильное поведение. Несмотря на это, по мнению Гаудат, в какой-то момент именно машины будут иметь власть, а не страны, имеющие технологии. В интервью CNBC Гаудат заявил о том, что, по его мнению будет сложно контролировать машины законодательно. «Реальность такова, что умные хакеры могут взломать интернет сегодня вне зависимости от того, как мы контролируем это. Кто станет самым умным через 20 лет? Машины». Бессмертный диктатор

Международная выставка-конференция в области искусственного интеллекта открылась в Токио. Более 300 компаний-разработчиков представили робототехнику самого разного назначения. Умные помощники в сельском хозяйстве, науке и просто хорошие собеседники…

Мнение о том, что искусственный интеллект может в какой-то момент начать доминировать над людьми, разделяет и Илон Маск, известный предприниматель и миллиардер. В документальном фильме американского режиссера Криса Пейна Маск заявил о том, что развитие супер-интеллекта может привести к тому, что именно искусственный интеллект будет править миром. «Менее пугающее будущее, которое я могу себе представить, заключается в том, что мы по крайней мере демократизируем искусственный интеллект, если компания или группа людей сможет создать цифровой супер-интеллект, который сможет захватить мир», — заявил Маск. «Появится злобный диктатор, и люди будут умирать. Однако для искусственного интеллекта не существует смерти. Он будет жить вечно. А тогда появится бессмертный диктатор, от которого невозможно сбежать». В документальном фильме Пейна исследуются разные примеры искусственного интеллекта, включая автономное вооружение, технологии Wall Street и алгоритмы создания фейковых новостей. Маск привел в пример компанию DeepMind, которая стремится разработать искусственный сверхинтеллект. В 2016 году программа AlphaGo, разработанная этой компанией, победила чемпиона Ли Се-дол в игре го. Это было воспринято как одно из высоких достижений искусственного интеллекта после того, как в 1997 году разработка компании IBM компьютер Deep Blue обыграл одного из лучших шахматистов Гарри Каспарова. Маск заявил: «Система DeepMind может победить в любой игре. Она умнее человека, она играет во все игры на супер-скорости, менее минуты». При этом он полагает, что искусственный интеллект не должен быть злым, чтобы уничтожить человечество. «Если у искусственного интеллекта есть цель, а человечество просто встанет на пути, то он уничтожит человечество, чтобы просто устранить преграду. Никаких чувств, просто дело, » — отметил Маск. «Это как если бы мы строили дорогу, и у нас ну пути появился бы муравейник. Мы не испытываем ненависти к муравьям, мы просто строим дорогу, поэтому — прощайте, муравьишки». В прошлом году Маск заявил, что искусственный интеллект может привести к Третьей мировой войне. Он также отметил, что развитие технологий может иметь больший риск, чем ядерный конфликт с Северной Кореей.