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Надо подписаться: звезды, которые рассказывают о своей жизни в блогах и на YouTube
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Надо подписаться: звезды, которые рассказывают о своей жизни в блогах и на YouTube 

SNCmedia.ru 55 минут назад
Фото: SNCmedia.ru
Мэйси Уильямс
Канал: Maisie Williams
Звезда сериала «Игра престолов» еще несколько лет назад создала свой YouTube-канал, но пополняла его не очень регулярно. Социальные сети актрисы всегда были популярны, а когда число подписчиков в Twitter перевалило за миллион, Мэйси начала осваивать новый для себя сервис.
В первом выпуске она отвечала на вопросы фанатов, потом сняла несколько влогов (в одном она прыгает с парашютом). Пару недель назад Мэйси залила на канал новое видео, которое начала со слов: «I am back on YouTube». Мы на это хотим сказать только: «Ура!», потому что Мэйси классно шутит, и многие хотят видеть Арью Старк в повседневной жизни.
Риз Уизерспун
Блог: DRAPER JAMES
Свой блог Риз назвала в честь бабушки и дедушки. Дороти Драйпер + Уильям Джеймс = DRAPER JAMES (очень мило!) и посвятила родному штату — Луизиане. Там можно заказать одежду, обувь, аксессуары, товары для дома и подарки. А в разделе LOVE, REESE актриса рассказывает истории из жизни и делится волнующими ее вещами. Также этот блог продублирован в Facebook и Instagram.
Лина Данэм
Канал: Not That Kind of Girl
Автор и режиссер сериала Girls создала ютуб-канал, чтобы проанонсировать выход своей книги Not that kind of girl. В нем Лина выступает в качестве психолога и отвечает зрительницам на их вопросы. В целом, актриса, режиссер и писательница говорит все о том же: отношениях, сексе, ботипозитиве и феминизме. Сейчас она не пополняет канал новыми видео, но интересно посмотреть и те, что есть. Кстати, теперь у Лины Данэм появилась альтернатива блогу — своя колонка в журнале Vogue.
Гвинет Пэлтроу
Блог: Goop
Блог Гвинет мы включили сюда, скорее, как юмористический: ее советы нельзя воспринимать всерьез. Из-за сомнительных постов девушки в интернете даже разгоралось несколько скандалов. Так, например, она предлагала поклонникам лечиться укусами пчел, хотя их яд — один из самых распространенных аллергенов.
Кроме того, все специалисты, которых Гвинет приглашает выступить в качестве «экспертов», — люди с весьма сомнительной репутацией, которые недалеко ушли от теорий заговоров и лечения подорожником. Так что, советы подружки Тони Старка лучше несколько раз перепроверить, прежде чем пробовать на себе.
Зои Сагг
Канал: Zoella
На канале Зои Сагг 12 миллионов подписчиков, а в 2014 году она дебютировала как писательница и выпустила первую книгу серии «Девушка Online». Прототип героини (а она — популярный блогер) — конечно же, сама Зои. Потом вышли еще две книги, но YouTube Зои не забросила.
Еще бы, именно он подарил ей такую популярность и множество наград. Девушка регулярно снимает видео буквально обо всем на свете: косметике, настольных играх, своих покупках, выходных, путешествиях. Миллион с лишним просмотров для нее — обычное дело. Видео длятся не больше 20 минут, и к ним нет русских субтитров, зато можно смотреть и подтягивать английский.
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