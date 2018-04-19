Экспертный совет ФАС признал неэтичной рекламу Burger King «Окурительный чикен фри» и «Раскурячь их всех»

Экспертный совет по рекламе и недобросовестной конкуренции при столичном управлении Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России признал неэтичными слоганы «Окурительный чикен фри» и «Раскурячь их всех» в рекламе сети ресторанов быстрого питания Burger King. Об этом стало известно по итогам заседания экспертного совета ведомства.

«В случае со слоганом «Окурительный» — есть курица, а вот «Раскурячь их всех» — это нечто агрессивное и мне не нравится. Если это не непристойный эвфемизм, то что? Чтобы здесь ни имелось в виду, такой деструктивный призыв на пищевом продукте у меня вызывает большой вопрос», — отметила в ходе заседания представитель экспертного совета.

В ходе голосования слоганы Burger King посчитали некорректным большинство членов экспертного совета.

Ранее реклама сети ресторанов быстрого питания Burger King неоднократно рассматривалась антимонопольной службой на предмет этичности после жалоб потребителей.