Татарстан отпразднует Сабантуй-2018 в июне

Сабантуй-2018 проведут в Казани и Набережных Челнах 23 июня. В селах и районных центрах, в том числе городах республиканского значения, праздник пройдет 16 и 17 июня, соответствующий указ о проведении народного праздника подписал глава Татарстана Рустам Минниханов

Правительству республики и органам местного самоуправления поручено организовать мероприятия в эти сроки. Подключиться к организации Сабантуя предложили и общественным организациям.

Как поясняет InKazan, в 2017 году татарстанский Сабантуй, проходивший в Березовой роще, посетило меньше людей, чем в 2016 году. Показатель посещаемости составил 45 тыс. человек, в то время как в 2016 году на праздник пришло 50 тыс. человек.

В 2020 году в Казани пройдет федеральный Сабантуй, отмечает издание.