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Конкурсы и викторины по сказкам прошли в библиотеке на Фестивальной
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Конкурсы и викторины по сказкам прошли в библиотеке на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 46 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В пятницу, 6 апреля, в библиотеке №27 района Ховрино прошла конкурсно-игровая программа по русским народным сказкам, приуроченная к Международному дню детской книги.
«Ребята так хорошо справились со всеми заданиями видеовикторины «Угадай героя сказки», ответили на непростые вопросы библиотекаря и на хитрые загадки по сказкам. Дети приняли участие в различных конкурсах — «Сундучок сказок», «Кто лишний?», а также, разделившись на команды, с удовольствием собирали пазлы по мотивам сказок и мультфильмов. Победила дружба. В заключении все вместе смотрели мультфильм «Терем-теремок»», — отмечается на сайте библиотек САО.
Напомним, библиотека №27 находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. (то)
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