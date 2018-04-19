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Пасхальные сувениры из соленого теста смастерили в ДТ «Ховрино»
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Пасхальные сувениры из соленого теста смастерили в ДТ «Ховрино» 

Управа района Ховрино города Москвы 47 минут назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
В воскресенье, 8 апреля, в Доме творчества «Ховрино» на Зеленоградской улице прошло празднование Пасхи и мастер-класс для детей. Об этом сообщается на сайте ДТ.
«В студии творчества «Акварельки» после небольшой беседы об истории и значении этого праздника состоялся конкурс на лучший пасхальный сувенир. Наши маленькие художники приложили много усилий при изготовлении красочных поделок из соленого теста. Победила дружба!», — говорится в сообщении.
Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: улица Зеленоградская, дом 33А. (то)
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