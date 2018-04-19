Пасхальные сувениры из соленого теста смастерили в ДТ «Ховрино»

В воскресенье, 8 апреля, в Доме творчества «Ховрино» на Зеленоградской улице прошло празднование Пасхи и мастер-класс для детей. Об этом сообщается на сайте ДТ.

«В студии творчества «Акварельки» после небольшой беседы об истории и значении этого праздника состоялся конкурс на лучший пасхальный сувенир. Наши маленькие художники приложили много усилий при изготовлении красочных поделок из соленого теста. Победила дружба!», — говорится в сообщении.

Напомним, Дом творчества «Ховрино» находится по адресу: улица Зеленоградская, дом 33А. (то)