«Участковые бегают со списками»: жильцов многоэтажки на ВИЗе привьют от кори из-за болезни соседа

В многоквартирном доме на ВИЗе людям пришлось срочно делать прививки против кори после того, как с подозрением на инфекцию в больницу попал один из соседей.

«Заболел взрослый мужчина, — пишет жительница дома, пользователь сайта U-mama. — Из детского сада позвонила медсестра и срочно гонит ребенка, которому в субботу исполняется 6 лет, на ревакцинацию. По дому бегают участковые со списками, видимо, случай серьезный. Медсестра по телефону настаивает на прививке, а детей из нашего дома могут высадить на карантин».

В управлении здравоохранения подтвердили, что на ВИЗе есть заболевший с предварительным диагнозом «корь». Сейчас врачи ждут результатов анализа, он делается несколько дней.

— Проводятся противоэпидемические мероприятия по предписанию службы Роспотребнадзора , в том числе вакцинация непривитых и, если требуется, — ревакцинация.

Жители дома рассказывают, что периодически чувствуют себя в осадном положении, встречая во дворе медицинский патруль в масках и с инструментами. Но в целом на их жизнь это не повлияло. Привитые по календарю дети продолжают ходить в школы и садики. Сам заболевший, по словам соседей, находится в больнице, у его близких признаков кори пока нет.

Минувшей осенью случай кори выявили у 9-летнего екатеринбуржца, который оказался непривитым, а справка у него была поддельная. Из-за этой истории медикам пришлось объявить карантин в школе. Мы провели журналистский эксперимент, чтобы выяснить, как работают компании, которые подделывают справки, полученные данные направили в полицию.

А в 2016 году из-за вспышки кори на карантине было несколько школ и садиков. Тогда же прошла массовая кампания, направленная на профилактику заболевания. Много лет о кори не вспоминали, но опасная болезнь вернулась — в том числе из-за отказа от прививок.