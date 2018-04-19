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«Участковые бегают со списками»: жильцов многоэтажки на ВИЗе привьют от кори из-за болезни соседа
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«Участковые бегают со списками»: жильцов многоэтажки на ВИЗе привьют от кори из-за болезни соседа 

e1.ru 36 минут назад
Фото: e1.ru
В многоквартирном доме на ВИЗе людям пришлось срочно делать прививки против кори после того, как с подозрением на инфекцию в больницу попал один из соседей.
«Заболел взрослый мужчина, — пишет жительница дома, пользователь сайта U-mama. — Из детского сада позвонила медсестра и срочно гонит ребенка, которому в субботу исполняется 6 лет, на ревакцинацию. По дому бегают участковые со списками, видимо, случай серьезный. Медсестра по телефону настаивает на прививке, а детей из нашего дома могут высадить на карантин».
В управлении здравоохранения подтвердили, что на ВИЗе есть заболевший с предварительным диагнозом «корь». Сейчас врачи ждут результатов анализа, он делается несколько дней.
— Проводятся противоэпидемические мероприятия по предписанию службы Роспотребнадзора, в том числе вакцинация непривитых и, если требуется, — ревакцинация.
Жители дома рассказывают, что периодически чувствуют себя в осадном положении, встречая во дворе медицинский патруль в масках и с инструментами. Но в целом на их жизнь это не повлияло. Привитые по календарю дети продолжают ходить в школы и садики. Сам заболевший, по словам соседей, находится в больнице, у его близких признаков кори пока нет.
Минувшей осенью случай кори выявили у 9-летнего екатеринбуржца, который оказался непривитым, а справка у него была поддельная. Из-за этой истории медикам пришлось объявить карантин в школе. Мы провели журналистский эксперимент, чтобы выяснить, как работают компании, которые подделывают справки, полученные данные направили в полицию.
А в 2016 году из-за вспышки кори на карантине было несколько школ и садиков. Тогда же прошла массовая кампания, направленная на профилактику заболевания. Много лет о кори не вспоминали, но опасная болезнь вернулась — в том числе из-за отказа от прививок.
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