Лекцию об обэриутах прочтут в пространстве «Я знаю»

21 апреля, в 19:00, в пространстве «Я знаю», что находится по адресу ул. Ильинская, 13/2, состоится лекцию на тему «ОБЭРИУ: История и творчество». Об этом сообщают организаторы.

Александр Введенский, Лекция посвящена одной из самых легендарных и загадочных групп в истории русской литературы — ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»). В группу входили Даниил Хармс Николай Заболоцкий , Игорь Бахтерев, Константин Вагинов и др. Официально не был членом группы Николай Олейников, но его творчество фактически развивалось в теснейшем контакте с обэриутами. Группа была создана в 1927 году и прекратила свою существование в 1931-м. Но на самом деле, обэриутская поэтика была сформирована задолго до 1930-х годов и развивалась в творчестве бывших обэриутов еще многие годы. Поэтому на лекции будут рассмотрены истоки русского авангарда ХХ века и его ответвления, история группы ОБЭРИУ, ее связи с русским футуризмом и другими группами и направлениями, будут затронуты и проблемы наследования традиций ОБЭРИУ в современной литературе. Предстоит разобраться в непростой поэтической системе Даниила Хармса, где классический «отпечаток» наложен на абсурдистскую систему, в «столкновении словесных смыслов» Александра Введенского, в изысканной и тонкой поэтике Вагинова, у которого даже кулинария становится полноправным искусством, в необычных стихах Олейникова, в которых ирония соседствует с горечью.

Лектор — Александр Аркадьевич Кобринский — доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Российского государственного педагогического университета (РГПУ).

Вход свободный.