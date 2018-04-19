Ещё
Лекцию об обэриутах прочтут в пространстве «Я знаю»
Далее:
Читайте также:
Ещё

Лекцию об обэриутах прочтут в пространстве «Я знаю» 

Собака 26 минут назад
Фото: Собака
21 апреля, в 19:00, в пространстве «Я знаю», что находится по адресу ул. Ильинская, 13/2, состоится лекцию на тему «ОБЭРИУ: История и творчество». Об этом сообщают организаторы.
Лекция посвящена одной из самых легендарных и загадочных групп в истории русской литературы — ОБЭРИУ («Объединение реального искусства»). В группу входили Даниил Хармс, Александр Введенский, Николай Заболоцкий, Игорь Бахтерев, Константин Вагинов и др. Официально не был членом группы Николай Олейников, но его творчество фактически развивалось в теснейшем контакте с обэриутами. Группа была создана в 1927 году и прекратила свою существование в 1931-м. Но на самом деле, обэриутская поэтика была сформирована задолго до 1930-х годов и развивалась в творчестве бывших обэриутов еще многие годы. Поэтому на лекции будут рассмотрены истоки русского авангарда ХХ века и его ответвления, история группы ОБЭРИУ, ее связи с русским футуризмом и другими группами и направлениями, будут затронуты и проблемы наследования традиций ОБЭРИУ в современной литературе. Предстоит разобраться в непростой поэтической системе Даниила Хармса, где классический «отпечаток» наложен на абсурдистскую систему, в «столкновении словесных смыслов» Александра Введенского, в изысканной и тонкой поэтике Вагинова, у которого даже кулинария становится полноправным искусством, в необычных стихах Олейникова, в которых ирония соседствует с горечью.
Лектор — Александр Аркадьевич Кобринский — доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы Российского государственного педагогического университета (РГПУ).
Вход свободный.
Собака: последние новости
Present Perfect Festival переезжает в «Севкабель» С глубины Невы пробивается белая муть Уикенд в Белгороде с 13 по 15 апреля
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с экс-участниками «Дома-2»9
Три великие бабушки советского кино2
10 ляпов в новом мультфильме «Простоквашино»5
Секс по-настоящему в кино32
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников6
Видео
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
04:28
Костюм Жанель Монэ в новом клипе возмутил Сеть
Концерты
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение