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Памятник Владимиру Высоцкому в Самаре облицуют гранитом
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Памятник Владимиру Высоцкому в Самаре облицуют гранитом 

63.ru 24 минуты назад
Фото: 63.ru
Работы оплатят городские власти.
Сейчас профильное предприятие администрации выбирает подрядчика. Ему заплатят 931700 рублей.
— Рабочие должны провести облицовку поверхностей гранитными плитами, установить барельеф, гитару и сам памятник. Всё должно быть готово до 25 мая, — говорится в сообщении, опубликованном на сайте госзакупок.
Памятник Владимиру Высоцкому поставили рядом с дворцом спорта на улице Молодогвардейской 25 января 2008 года. Более 300 жителей города пришли в тот день к памятнику поэту и музыканту с цветами. Открытие приурочили к 70-летию со дня рождения Владимира Высоцкого и 40-летию со дня концерта в Куйбышеве, который прошел во дворце спорта в 1967 году.
Памятник демонтировали для проведения работ по сносу ледовой арены. Его предлагали перенести в сквер напротив. Но пока в задании для подрядчика обозначен старый адрес — улица Молодогвардейская, 222.
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