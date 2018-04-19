В Казанском кремле назвали фейкньюс увольнение из-за бойкота уроков родного языка 

Официальный представитель Казанского кремля Лилия Галимова прокомментировала информацию об увольнении с работы родителей казанской школьницы, которая не посещала уроки родного языка — в данном случае, родным был русский язык. Ранее родители сообщили, что их уволили с работы, потому что они «имеют проблемы с властями Татарстана». Лилия Галимова корректирует информацию, а также напоминает предысторию произошедшего. «Первый момент: ученица 9 класса не посещала во второй и третьей четвертях уроки русского языка. Второй момент: из-за прогулов ребенка родительница была вызвана на заседание комиссии по делам несовершеннолетних комиссии Ново-Савиновского района Казани. Такова практика в случае, если ребенок не посещает занятия. Мать не явилась на заседание. Третий факт: относительно увольнения родителей с работы. Последним местом работы матери была компания „Сириус“, из которой она уволилась по собственному желанию 30 апреля 2017 года. А отец уволился с работы 31 декабря 2017 года по собственному желанию. В этой связи, хотелось бы обратить внимание на следующее: все мы с вами работаем в сфере распространения информации и, безусловно, незыблемым правилом в этом процессе является необходимость перепроверки фактов, когда вы публикуете какой-то материал. Как показывает этот конкретный случай, массовое распространение получила информация, не подтвержденная фактами», — резюмировала Лилия Галимова. Таким образом, в Казанском кремле опровергают информацию о связи увольнения родителей девочки с решением комиссии по делам несовершеннолетних. Ранее комиссия выписала штраф в связи с тем, что родители не следили за школьной посещаемостью девочки.