«Библионочь» в Ховрине посвятят 200-летию Ивана Тургенева

В субботу, 21 апреля, в библиотеке №26 района Ховрино пройдет «Библионочь», посвященная 200-летию со дня рождения Ивана Тургенева. Об этом сообщается на сайте Центральной библиотечной системы САО.

«На мероприятии будет показана небольшая сцена из рассказа Тургенева. Также будут читаться отрывки из произведений, обсуждаться любимые произведения, в которых присутствуют человеческие чувства и переживания, герои которых проходят «испытания любви», сострадания, проникнуты сожалением о неосуществимости прекрасных надежд и юности», — уточняется в сообщении.

Всех желающих приглашают на «Библионочь» к 18.00. Вход свободный. Напомним, библиотека №26 находится по адресу: ул. Зеленоградская, д. 27а. (то)