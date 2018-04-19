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Тематическую лекцию представят в музее Востока
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Тематическую лекцию представят в музее Востока 

Управа района Арбат города Москвы 12 минут назад
Фото: Арбатские Вести
Лекцию «Маленький самурай. Праздник мальчиков в Японии» прочитают в стенах Государственного музея Востока. Мероприятие состоится 22 апреля.
Для всех поклонников и почитателей культуры Страны восходящего соллнца методист по музейно-просветительской деятельности учреждения Дина Гаврилова поведает посетителям о «Танго-но сэкку», что в переводе на русский язык означает — «Праздник первого дня лошади». По словам организаторов, название связано с тем, что лошадь в Японии является символом храброго и сильного воина.
Как сообщила сотрудник пресс-службы музея Екатерина Кирилина, в ходе лекции гостям расскажут о специфике праздника, о его историческом происхождении и сравнят, то как его отмечали в прошлом и как это делают в настоящее время.
Всех желающих послушать рассказ о становлении юных японцев самураями ждут к 14:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 12А.
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