Тематическую лекцию представят в музее Востока

Лекцию «Маленький самурай. Праздник мальчиков в Японии» прочитают в стенах Государственного музея Востока. Мероприятие состоится 22 апреля.

Для всех поклонников и почитателей культуры Страны восходящего соллнца методист по музейно-просветительской деятельности учреждения Дина Гаврилова поведает посетителям о «Танго-но сэкку», что в переводе на русский язык означает — «Праздник первого дня лошади». По словам организаторов, название связано с тем, что лошадь в Японии является символом храброго и сильного воина.

Как сообщила сотрудник пресс-службы музея Екатерина Кирилина, в ходе лекции гостям расскажут о специфике праздника, о его историческом происхождении и сравнят, то как его отмечали в прошлом и как это делают в настоящее время.

Всех желающих послушать рассказ о становлении юных японцев самураями ждут к 14:00 по адресу: Никитский бульвар, дом 12А.