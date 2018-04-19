Танец ансамбля «Берёзка»: почему он шокировал иностранцев

В 1948 году конферансье московского летнего эстрадного театра «Эрмитаж» объявил о выходе на сцену никому не известного девичьего ансамбля народного танца, который должен был исполнить хореографическую композицию «Берёзка».

Сразу в яблочко

Спустя несколько минут после дебютного профессионального выступления 16 артисток из калининского (ныне тверского) самодеятельного ансамбля превратились в объект всеобщего восхищения.

Стройные красавицы, кружившиеся в хороводе под мелодию русской народной песни «Во поле берёзка стояла…» покорили публику своим изяществом, красотой, душевностью и удивительным плавающим шагом, ставшим символом этого ансамбля.

Плывут или стоят на месте?

Создательницей этого уникального танцевального па, секрет которого до сих пор держится в секрете, является легендарная основательница коллектива «Берёзка» Надежда Надеждина , руководившая своим детищем до последних дней жизни.

Глядя как танцовщицы со степенной грацией перемещаются в хороводе, у зрителей создается впечатление, будто артистки стоят на месте, а вращается сцена под ними. Длинные в пол сарафаны, закрывающие ноги девушек и не колышущиеся при ходьбе, хранят тайну этого редкостного движения, разгадать которое тщетно пытаются хореографы со всего света. [С-BLOCK]

Ходят слухи, что при поступлении в ансамбль девушки дают клятву о неразглашении тайны плывущего шага, но его нынешний руководитель Мира Кольцова , опровергает эту информацию. Причину молчания артистов коллектива она видит в их высоком профессионализме, преданности «Берёзке» и желании сохранить его самобытность.

Никогда не исполняемый на открытых репетициях скользящий шаг, по мнению, некоторых хореографов, получается в результате того, что солистки через каждое движение делают особое па, незаметно подталкивая подол сарафанов и создавая эффект плавного покачивания. Однако их теоретические догадки, до сих пор остаются без практического доказательства, а солистки «Берёзки», за всю историю этого танца, прошли своим загадочным шагом более 47 тысяч километров, что превышает длину экватора Земли.

Судьбоносная литография

Наряду с таинственным шагом визитной карточкой танца «Берёзка», с которого начинается каждое выступление ансамбля, стал удивительно простой, но гениально точно отражающий русскую природу и культуру костюм. Надеждина создала его по мотивам, увиденной в детстве литографии, на которой были запечатлены резвящиеся в хороводе девушки. Одеты они были в сарафаны, а в руках держали зеленые березовые веточки, которые придавали их образу народность и торжественность.

Надо отметить, что костюмеры постарались на славу, поскольку в точности воплотили в жизнь идею Надеждиной и облачили излучающих неповторимое сияние солисток-народниц в длинный красный сарафан, белую блузу с кружевным узором на рукаве, голубой, как кусочек неба, платочек, довершив образ нежным берёзовым «букетом».

Несмотря на то, сегодня артисты ансамбля «Березка» в течение двухчасового концерта меняют более 20 костюмов и головных уборов, на всех афишах, во всех уголках планеты, они красуются в сценическом облачении того танца, с которого начиналась их феерическая история.

Триумфальные гастроли

К слову, объявления о гастролях ансамбля русского народного танца, вывешивались более чем в 80-ти странах мира, где каждый раз они удостаивались триумфа и восторженных комментариев критиков и зрителей.

Уровень мастерства советского коллектива заставлял иностранцев забывать о «холодной войне», наслаждаясь одухотворённым искусством, которое взращивает веру в братство между людьми и рождает добрые чувства. Олицетворяя собой Россию, знакомя заграничную публику с русским характером, началом, душевностью и красотой, «Берёзка» способствовала разрушению барьеров, возводимых политиками.

Заслуги ансамбля на этом поприще были настолько значимыми, что 1959 году, после парижского концерта он удостоился золотой медали Всемирного совета сторонников мира.

Поражённые волшебным плывущим шагом и смысловой нагрузкой хоровода «Берёзка» иностранцы стоя рукоплескали танцовщицам, являющимися воплощением красавиц из русских народных сказок.

Хореографические новеллы

Помимо танца, подарившего название коллективу, в ходе зарубежных гастролей восхищённой аудитории демонстрировались иные хореографические новеллы, в которых самобытным языком пластики раскрывалось богатство русской культуры.

Композиции «Лебедушка» и «Карусель», «Тройка» и «Прялица», «На осенней ярмарке» и «Сибирская сюита», «Сударушка» и «Узоры», как и многие другие номера ансамбля «Берёзка», открывали для иностранцев невраждебную Россию с человеческим лицом.