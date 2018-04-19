В Москве состоялась презентация молодёжного Роскультцентра

Мероприятие началось с исполнения Георгием Фёдоровым этюда на фортепиано, которое создало лирическую атмосферу.

Дмитрий Зубов и Александр Юнкеров. Затем перед посетителями выступили актёры Молодёжного экспериментального театра МГИК Мастерской Н. Л. Скорика со спектаклем «По Чехову». Молодые актёры сыграли спектакль «Дачное удовольствие» по мотивам чеховских рассказов «За двумя зайцами погонишься, ни одного не поймаешь» и «Дачное удовольствие». В спектакле выступили Кристина Борейко

После спектакля ди-джей Masta исполнил зажигательный гимн Всероссийского молодёжного образовательного форума «Таврида».

Директор Роскультцентра Сергей Першин рассказал об акции «Культурный минимум». Фото: Елизавета Гришанова

— Всероссийская акция «Культурный минимум» организована вместе с молодёжью из разных городов. В рамках этой акции молодые люди берут своих родителей и идут с ними в культурные учреждения. Мы были удивлены, когда более 60-ти регионов и около 150-ти координаторов откликнулись на это мероприятие. Это общественные и гражданские формирования, некоторым мы помогли связаться с органами власти, чтобы они договорились о культурных площадках и бесплатных билетах.

— Одна из ключевых задач в работе Роскультцентра — это создание максимального количества возможностей для молодых ребят, которые решили посвятить себя творческим и культурным профессиям. Я уверен, что у этой организации большое будущее, — говорит Александр Бугаев.

— Роскультцентр — это гарантия того, что молодёжь будет поддерживаться если не всегда, то очень долго. В культуре нужно всё сохранять и поддеживать. Мы будем придумывать новые проекты, — сказал Дмитрий Швидковский. Фото: пресс-служба ФБГУ «Роскультцентр»

— Роскультцентр — это новая структура, которая будет поддерживать российскую культуру, творческую молодёжь и объединит все регионы России. События, которые объединяют молодёжь, очень нужны, потому что мало найти таланты, их ещё надо поддержать. У Роскультцентра появилась своя грантовая программа, — рассказала Наталья Игнатенко.

— Нашему государству нужно поддержать молодёжную поэзию. Всё, что мы в наше время слышим, в том числе рэп и хип-хоп — это и есть современная поэзия, которая рассказывает о современной жизни, порой очень откровенно, с «перегибами», но и это имеет место быть, так как жизнь у нас сложная. Роскультцентр — это большое и нужное дело для нашей молодёжи, потому что в наше непростое время молодёжь нужно поддерживать как материально, так и морально, — говорит Игорь Матвиенко. Фото: пресс-служба ФБГУ «Роскультцентр»

— Мы выросли из «Тавриды», — рассказывает Сергей Першин. — Наша задача проста: мы хотим, чтобы «Таврида» никогда не завершалась: это мероприятие, которое посещают молодые деятели культуры и искусства. Мы готовы формировать профессиональные сообщества за счёт того, что помогаем реализовывать грантовый конкурс Федерального агентства по делам молодёжи, который в этом году составил 270 миллионов рублей.

В Роскультцентре три отдела: это отдел сопровождения культурных проектов, который возглавляет Ксения Артемьева, отдел менеджмента культурных событий: это организационный отдел, возглавляемый Любовью Саенковой, отдел связи с общественностью, которым руководит Ольга Дакс.

Затем Сергей Першин рассказал об образовательном форуме «Таврида»:

— «Тавриду» за 3 года посетило около 10 тысяч молодых деятелей культуры и искусства. Молодые люди из всех субъектов РФ посетили этот форум. На одной смене представлено не менее 70-ти регионов. За всё это время на нём побывали около 1 тысячи почётных гостей. Если говорить о поддержке — мы за 3 года раздали грантами 40 миллионов рублей за разные проекты, которые можно показать и сейчас: у каждого из них своя история и свой результат. Никита Михалков на «Тавриде», 2015. Фото: Александр Марв

В 2018 году на «Тавриде» появится новая смена «Вместе». На эту смену мы приглашаем хореографов и вокалистов, мастеров народного промысла.

Ещё одна смена, на которую со времени открытия приёма заявок поступило уже 3200 заявок — это «Стрит-арт смена», на которую приглашаются архитекторы, урбанисты, скульпторы и уличные художники, дизайнеры, фэшн-дизайнеры.

У этой смены много партнёров: от Московского Архитектурного Института до ЦСИ «Винзавод». Следующая смена — для молодых деятелей в области киноиндустрии: актёров, сценаристов, режиссёров, художников-мультипликаторов, клипмейкеров, блогеров, композиторов. Эта смена очень интересная, мы надеемся, что мы получим отличные результаты, новые проекты и новые сообщества.

В том числе мы ждём наших коллег из Всероссийского движения школьников, которые будут сопровождать детей на детском кинофестивале «Янтарный муравей». Фото: форумтаврида.рф Ещё одна смена — это «Экспериментальная сцена», на которую приглашаются деятели театральной индустрии, писатели, поэты, исполнители авторской песни. Мы надеемся получить прекрасную заготовку для мюзикла, которую мы покажем не только в городах Крыма, но и на финальном мероприятии Года добровольчества, которое пройдёт в Москве. Пятая смена — это музыкальная смена «Лето, джаз и рок-н-ролл» для ди-джеев, вокалистов, музыкантов: мы надеемся, что после этой смены рок и джаз узнают о новых именах и лицах. Финальная смена посвящена культурному добровольчеству.

На «Тавриде» действует трёхуровневая образовательная модель, в этом году будут обязательны 5 тренд-сессий, которые посвящены таким темам, как новые технологии в искусстве, истории русской культуры. В тренд-сессиях принимают участие наши партнёры. Первый образовательный уровень — это общий уровень для всех, затем на каждой смене представят около 5 — 7 разных школ: либо от профессиональных организаций, либо от наших партнёров. Третий уровень действует по принципу «равный — равному», когда участник поделится навыками, кейсом, компетенцией с другими участниками. Заявки проходят в несколько этапов.

В 2018 году грантовая программа особенная. Мы намерены раздать 30 миллионов рублей благодаря Федеральному агентству по делам молодёжи. На других площадках не будет всероссийского грантового конкурса.

Далее на презентации были представлены четыре других проекта Роскультцентра.

Всероссийский урбанистический хакатон «Города»

Этот проект создан совместно с правительством Новгородской области. В 2018 году хакатон будет проведён в интересном для архитекторов формате. «Города» пройдут в 3 этапа: первый начнётся на «Тавриде», где соберутся архитекторы, дизайнеры и урбанисты со всей России. С ними вместе будет разработан концептуальный стиль. Фото: пресс-служба ФБГУ «Роскультцентр».

30 лучших участников поедут на хакатон «Города» в Нижегородскую область в октябре, где каждый посмотрит свою площадку, поработают с архитекторами и специалистами, которые помогут реализовать проект. На следующем этапе его защитят перед представителями администрации, которые реализуют его в 2019 году.

Литературный фестиваль «Русские рифмы» и «Русское слово»

Начинающим авторам необходима поддержка государства, ведь молодые авторы, которые подают заявки на эту всероссийскую премию — литературное будущее России. Часто молодым и талантливым авторам не хватает поддержки, поэтому они пишут «в стол. Всероссийская литературная премия „Русские рифмы“ и „Русское слово“ предоставляет уникальный шанс молодым авторам стать единицей литературного сообщества. На Всероссийском литературном фестивале „Русские рифмы“. Фото: zhel.city

Приём заявок на литературный фестиваль начнётся 1 мая. Из полутысячи или тысячи заявок во второй этап попадут 63 участника по 9 номинациям, и 20 из них будут представлены на „Тавриде“ на смене „Экспериментальная сцена“. Экспертное жюри отберут 27 финалистов, которые получат призы, из них победят 10 человек по 9-ти номинациям. Ещё одна номинация — это народное голосование: 10 финалиста выберут люди.

Кинопремия „Семья, любовь и верность“

Крупных и серьёзных кинопремий для молодых кинематографистов на сегодняшний день не существует, поэтому кинопремия „Семья, любовь и верность“ должна стать ориентиром для молодёжи. Это будет уникальная платформа для продвижения молодых авторов в области кино и открытия новых имён. В этой премии заявки будут приниматься по таким направлениям, как художественные короткометражные фильмы, документальные, анимационные фильмы. Номинаций всего 11. Основные номинации — это приз „За лучшую картину о любви“, приз „За лучшую картину о семейных ценностях“. Подать заявку на премию могут все желающие в возрасте от 18 до 30 лет. Приём заявок откроется 8 июля — в День семьи, любви и верности. Фото: пресс-служба ФБГУ „Роскультцентр“

Фестиваль авторских песен „Я люблю тебя, Россия“

Певица и заслуженная артистка России Ольга Кормухина выступила на презентации фестиваля.

— У нас лучшая в мире молодёжь, и это правда так, — сказала она. — Поэтому мы вместе можем сделать так, что слова „Россия“, „русское искусство“, „русская музыка“ будут снова звучать на достойном и высоком уровне. Фото: Елизавета Гришанова

Фестиваль „Я люблю тебя, Россия“ пройдёт в Москве. Его участники тоже поедут на „Тавриду“. Приём заявок открывается 19 июля. Конкурс пройдёт в 3 этапа, затем отборочный тур. В полуфинал пройдут 30 человек, эксперты выберут лучших и дадут задания. По итогам их выполнения выявят 9 финалистов в 3 номинациях: рок, народное пение, рэп. В каждом из этих направлений будут выявлены наставники и звёздное жюри. 9 финалистов будут соревноваться в баттле.