В Челябинске бесплатно покажут новинки европейского кинематографа

Челябинцев зовут на бесплатные показы современных венгерских фильмов. Сеансы пройдут в кинотеатре «Знамя» с 20 по 23 апреля. В программу включили четыре новинки, в числе которых и самый кассовый фильм прошлого года «Кинчем — моё сокровище».

Кроме него, зрители увидят картины «Мама и другие сумасшедшие родственники», «Лиза-лиса» и «Свинг». Показы устроят в рамках Дней венгерской культуры в Челябинске, который продлятся с 19 апреля по 10 мая.

— Между Челябинской областью и Венгрией сложились прочные партнерские отношения, растет товарооборот, реализуется проект строительства комплекса по хранению и переработке овощей компании «Оптимум». Мы вместе с Почетным консулом Венгрии в Челябинске Виктором Лощенко договаривались о развитии и социально-культурных связей, поэтому расцениваю Дни венгерской культуры в Челябинске как важный шаг в этом направлении, — говорит губернатор Челябинской области Борис Дубровский

Кроме дней кино, организуют выставку архитектора, родоначальника венгерской школы органической архитектуры Имре Маковеца. Среди экспонатов представят: модель церкви «Пакш», графические рисунки, фотографии и видеоматериалы. Выставка откроется 19 апреля в 17:30, вход на него свободный. Продлится она до 10 мая.