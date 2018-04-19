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В Челябинске бесплатно покажут новинки европейского кинематографа
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В Челябинске бесплатно покажут новинки европейского кинематографа 

Хорошие новости 1 час назад
Фото: Хорошие новости
Челябинцев зовут на бесплатные показы современных венгерских фильмов. Сеансы пройдут в кинотеатре «Знамя» с 20 по 23 апреля. В программу включили четыре новинки, в числе которых и самый кассовый фильм прошлого года «Кинчем — моё сокровище».
Кроме него, зрители увидят картины «Мама и другие сумасшедшие родственники», «Лиза-лиса» и «Свинг». Показы устроят в рамках Дней венгерской культуры в Челябинске, который продлятся с 19 апреля по 10 мая.
— Между Челябинской областью и Венгрией сложились прочные партнерские отношения, растет товарооборот, реализуется проект строительства комплекса по хранению и переработке овощей компании «Оптимум». Мы вместе с Почетным консулом Венгрии в Челябинске Виктором Лощенко договаривались о развитии и социально-культурных связей, поэтому расцениваю Дни венгерской культуры в Челябинске как важный шаг в этом направлении, — говорит губернатор Челябинской области Борис Дубровский.
Кроме дней кино, организуют выставку архитектора, родоначальника венгерской школы органической архитектуры Имре Маковеца. Среди экспонатов представят: модель церкви «Пакш», графические рисунки, фотографии и видеоматериалы. Выставка откроется 19 апреля в 17:30, вход на него свободный. Продлится она до 10 мая.
Также 19 апреля в 19:00 в ресторане «Белый кролик» челябинцев приглашают отведать венгерские блюда. Здесь же шеф-повар из Венгрии проведет мастер-класс, а уже поправившийся после резонансного нападения музыкант Антон Бугаев исполнит музыкальную программу. А с 20 апреля по 4 мая на Кировке можно будет полакомиться традиционной выпечкой этой страны — кюртош калачом.
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