Кожуховские дошколята завоевали призовые места в вокальном конкурсе «Вдохновение»

В вокальном конкурсе праздничного мероприятия «Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский „Вдохновение“ призовые места завоевали участники из подготовительной группы №5 ДО школы №2036. Юные вокалисты заняли два вторых места в младшей возрастной категории.

Песня „Долгоногий журавель“ в исполнении группы „Мечтатели“ завоевала сердца членов жюри, они поставили высокие баллы маленьким артистам.