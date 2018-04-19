Кожуховские дошколята завоевали призовые места в вокальном конкурсе «Вдохновение» 

В вокальном конкурсе праздничного мероприятия «Творческий конкурс талантов муниципального округа Косино-Ухтомский „Вдохновение“ призовые места завоевали участники из подготовительной группы №5 ДО школы №2036. Юные вокалисты заняли два вторых места в младшей возрастной категории.
Песня „Долгоногий журавель“ в исполнении группы „Мечтатели“ завоевала сердца членов жюри, они поставили высокие баллы маленьким артистам.
Соня Голубова стала первой выступающей на концерте-конкурсе. И хотя быть первым участником очень тяжело, она замечательно исполнила русскую народную песню „Как пошли наши подружки…“. Соня не осталась до оглашения результатов конкурса, поэтому награду за нее получила музыкальный руководитель садика. Как отметила судья конкурса, руководитель хора „Озерный край“ Наталья Волкова, у Сони хорошие вокальные данные.