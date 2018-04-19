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Партийцы Можайского района организовали спортивно-развлекательное мероприятие
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Партийцы Можайского района организовали спортивно-развлекательное мероприятие 

На Западе Москвы 1 час назад
Фото: На Западе Москвы
В рамках партпроекта «Крепкая семья» все желающие приняли участие в физкультурном интерактиве «Спортивная семья — здоровая семья».
16 апреля в сквере района Можайский под девизом «Мама, папа, я — дружная семья» прошло спортивно-развлекательное мероприятие, объединившее родителей, их детей и представителей старшего поколения.
Данное мероприятие было организовано по инициативе депутатов муниципального округа Можайский Ирины Ткаченко и Натальи Выступец, при непосредственной поддержке руководителя исполкома местного отделения партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы Натальи Краснослободцевой и ГБУ «Детский центр „Отражение“.
»Юные жители нашего района с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях, которые мы организовываем систематически. Спортивные конкурсы сменяются развлекательными — борьба подушками и прыжки на большом надувном батуте», — отметила Ирина Ткаченко.
«В программу также вошли интеллектуальные викторины и тематические конкурсы, в которых могли принять участие все желающие независимо от возраста. Всем юным участникам вручили сладкие подарки и партийные сувениры», — добавила Наталья Краснослободцева.
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