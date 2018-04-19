Партийцы Можайского района организовали спортивно-развлекательное мероприятие

В рамках партпроекта «Крепкая семья» все желающие приняли участие в физкультурном интерактиве «Спортивная семья — здоровая семья».

16 апреля в сквере района Можайский под девизом «Мама, папа, я — дружная семья» прошло спортивно-развлекательное мероприятие, объединившее родителей, их детей и представителей старшего поколения.

Данное мероприятие было организовано по инициативе депутатов муниципального округа Можайский Ирины Ткаченко и Натальи Выступец, при непосредственной поддержке руководителя исполкома местного отделения партии «Единая Россия» ЗАО г. Москвы Натальи Краснослободцевой и ГБУ «Детский центр „Отражение“.

»Юные жители нашего района с удовольствием принимают участие в подобных мероприятиях, которые мы организовываем систематически. Спортивные конкурсы сменяются развлекательными — борьба подушками и прыжки на большом надувном батуте», — отметила Ирина Ткаченко.

«В программу также вошли интеллектуальные викторины и тематические конкурсы, в которых могли принять участие все желающие независимо от возраста. Всем юным участникам вручили сладкие подарки и партийные сувениры», — добавила Наталья Краснослободцева.