Правила первых свиданий в разных странах от местных жителей

Накануне майских праздников Tinder, популярное приложение для знакомств с новыми людьми, опубликовало рейтинг городов, в которые пользователи из России чаще всего путешествуют, используя функцию приложения «Паспорт». Функция позволяет пользователям изменить геолокацию на любую другую, чтобы увидеть пользователей, находящихся там.

«Паспорт» популярен среди самостоятельных путешественников, которые предпочитают заранее планировать свой маршрут и еще до поездки связываться с местными жителями. Таким образом, можно найти друзей, узнать советы о городе, открыть для себя лучшие местные заведения и достопримечательности.

Вот так выглядит ТОП-10 городов, где россияне искали себе пару накануне майских праздников в прошлом году.

В списке Tinder оказалось сразу два города из США: Лос-Анджелес и Нью-Йорк. Их популярность может объясняться тем, что в США предпочитают ехать минимум на неделю — а праздники в мае идеально для этого подходят. Если вы хотели, чтобы лето как можно скорее наступило — Лос-Анджелес правильный выбор. Средняя температура в мае здесь около 25°C, дождей практически нет. К тому же, в начале месяца рядом с достопримечательностями не так много туристов, так как многие местные уезжают из города. Проведите день на пляже в Малибу или совершите прогулку вдоль берега. Там же загляните в Malibu Wines — местную винодельню, где в выходные дни вы сможете отлично провести время на открытом воздухе и послушать живую музыку. Также рекомендуем вечерний просмотр фильмов под открытым небом, которые организовывают Cinespia или Street Food Cinema. А любителям вкусной еды советуем попасть на фестиваль Masters of Taste, который пройдет 6 мая. Там можно отведать лучшие блюда местных баров, ресторанов и кафе.

О свиданиях в Лос-Анджелес, рассказывает Юлия, менеджер по проектам, 24 года.

Что писать своему мэтчу в Лос-Анджелесе?

Чтобы нарушить молчание, прокомментируйте его фото. Например, если у него есть собака, спросите о ней. Избегайте противоречивых тем. В разговоре я обычно стараюсь не затрагивать политические или религиозные взгляды собеседника.

Что делать на свиданиях в Лос-Анджелесе?

На первых свиданиях люди обычно ходят в бары или рестораны. Наденьте что-то непринужденное, но модное, что может быть уместным в любых местах. Вы точно не ошибетесь, если наденете топ и джинсы. Обычно на первом свидании мужчина оплачивает счет. Тем не менее, если вы предложите разбить чек пополам, это будет воспринято как хороший жест. К тому же, так вы сможете проверить, готов ли он был изначально оплатить счет сам.

Куда пойти на свидание в Лос-Анджелесе?

Насладитесь видом на голливудские холмы из Обсерватории Гриффита

Обсерватория считается культовым местом в Лос-Анджелесе и одной из самых популярных достопримечательностей Южной Калифорнии. Здесь вы можете посмотреть в телескопы и увидеть космос, побывать на астрономических шоу и, конечно же, получить массу впечатлений от захватывающего панорамного вида на город. Кстати, Обсерватория Гриффита считается лучшей точкой обозрения известной надписи Hollywood.

Попробуйте местную кухню в The Misfit

The Misfit — знаменитый бар-ресторан, где подают блюда, приготовленные из органически выращенных продуктов. Пространство находится всего в нескольких шагах от пляжа Санта-Моники и популярного торгового района 3-й Street Promenade. Здесь будет здорово поужинать или выпить коктейль.

Проводите закат на Пирсе Санта-Моника

Пирс Санта-Моника представляет собою большой причал у подножия Колорадо-авеню в Санта-Монике, штат Калифорния. Хотите устроить пикник и встретить закат? Вам сюда! На пирсе расположены всемирно известное колесо обозрения и американские горки, а также множество автоматов со снеками и различных магазинов.

Почему некоторым женщинам патологически не везет в любви

Собравшись в Лондон в мае, не забудьте легкое пальто и зонтик. Хоть весна там в самом разгаре, никогда не знаешь чего ожидать от капризной британской погоды. В мае в Лондоне открывается сезон спектаклей под открытым небом. Свою работу начинают Regent’s Park Open Air Theatre и Shakespeare’s Globe. Любителям кино в мае стоит посетить хит этого сезона, секретные иммерсивные кинопоказы Secret Cinema Presents, они посвящены классике кинематографа (в это году выбран «Бегущий по лезвию») и всегда проходят в необычных локациях, местоположение которых сообщается зрителям перед самым показом. А 9 мая в Лондоне стартует London Craft Week — фестиваль ручного мастерства. Здесь можно увидеть работы художников и дизайнеров со всей страны. Если вы решите задержаться в городе подольше, не пропустите 19 мая самое обсуждаемое торжество этого года — свадьбу принца Гарри Уэльского и Меган Маркл, а также Chelsea Flower Show, проходящее 22 мая.

О свиданиях в Лондоне, рассказывает Кейт, студентка, 23 года.

Что писать своему мэтчу в Лондоне?

Моя любимая первая фраза: «Nice to match you!». Мне кажется, что нет необходимости писать много о себе в описании профиля, поскольку мужчины свайпят, не разглядывая. В идеале мужчины должны писать в своем профиле об образе жизни и привычках, чтобы девушка увидела, что у них есть что-то общее. Желательно было бы написать очень простой вопрос в конце, на который не существует правильного ответа. Так вашему мэтчу будет с чего начать разговор.

Что делать на свиданиях в Лондоне?

На первое свидание в Лондоне люди обычно идут в паб. Специального дресс-кода, как правило, нет, но нужно учитывать время, место и человека, с которым вы встречаетесь. Обычно парень оплачивает счет, но девушка может проявить хорошие манеры и спросить: «Что я тебе должна?».

Куда пойти на свидание в Лондоне?

Прогуляйтесь в парке Гринвич, чтобы увидеть захватывающий вид c холма The Point

Парк Гринвич — бывший охотничий парк и одна из самых больших зелёных зон на юго-востоке Лондона. Из него открывается прекрасный вид на реку Темзу, Собачий остров и Лондонский Сити. Вы можете забыть о колесе Lodon Eye и небоскребе The Shard с их высокими ценами, так как одним из лучших видов Лондона можно наслаждаться бесплатно с холма The Point в парке Гринвич.

Выпейте послеобеденный чай в консерватории Барбикан

Здесь вы можете исследовать скрытый тропический оазис в самом центре города. Консерватория Барбикан является домом для экзотических рыб и более 2000 видов тропических растений и деревьев. А кафе консерватории подаёт отличный 5 o'clock tea.

Поиграйте в гольф в Swingers crazy bar Swingers — это идеальное место для спонтанного общения. Расположенный в огромном подвале, недалеко от известного небоскреба Мэри-Экс, бар воссоздает квинтэссенцию английского гольф-клуба 1920-х годов. Здесь есть два необычных и сложных поля для гольфа — Lighthouse и Windmill. Сюда стоит приходит как из-за уличной кухни и handmade-напитков, так и ради не обязательной, но точно сумасшедшей игры в гольф.

Нью-Йорк часто выбирают в качестве отправной точки для путешествий по Америке: именно сюда больше всего перелетов из Европы. В начале мая в городе еще совсем не жарко. Это замечательный месяц для пеших прогулок по цветущему Центральному парку, поездок на велосипедах по тихим улочкам города или экскурсий на катере к Статуе Свободы. 6 мая в Нью-Йорке планируется Five Boro Bike Tour, в котором примут участие более 32 000 человек. Это грандиозное событие как для всех американцев, так и туристов, поскольку только в этот день на маршруте отключают все светофоры и можно без преград проехать на мотоцикле по основным пяти районам Нью-Йорка. Сложно найти более уникальное занятие для свидания.

О свиданиях в Нью-Йорке, рассказывает Наташа, продюсер, 26 лет.

Что писать своему мэтчу в Нью-Йорке?

Спросите его о том, как проходит неделя или что он собирается делать на выходных. Избегайте тем, которые касаются религии, политики и наводят на глубокие размышления.

Что делать на свиданиях в Нью-Йорке?

Типичное первое свидание здесь — это поход в бар или ресторан. Я бы рекомендовала надеть джинсы и милую футболку, кожаную куртку и ботильоны. За ужин платить, на мой взгляд, должен парен. Я очень строго отношусь к этому. На 3-ем или 4-ом свидании, девушка может предложить заплатить или же разбить счет пополам.

Куда пойти на свидание в Нью-Йорке?

Выпейте коктейль на крыше бара Mr. Purple

Этот шикарный бар-ресторан расположен на 15-м этаже отеля Indigo в нижнем East Side. Здесь вы сможете насладиться потрясающим видом на горизонт Нью-Йорка, а в мае уже можно посидеть на террасе с бассейном. В обширном меню бара вы найдете миниатюрные парные аперитивы, крафтовое пиво, вино и набор из различных классических и специальных коктейлей.

Выберите между вином и пивом в The Immigrant

Иммигрант — бар в Ист-Виллидж, который имеет одну нестандартную вещь: он разделен на две части. С одной стороны в нем подают пиво, а в соседнем пространстве — вино. Получается достаточно интересная концепция. Место также хорошо подходит для завтрака.

Прогуляйтесь по Центральному парку

Центральный парк — один из самых известных парков в мире. Это не только первый общественный парк, построенный в Америке, но и один из самых посещаемых, ежегодно его посещают 25 миллионами гостей. Расположенный в самом центре Манхэттена, он считается прекрасным местом, чтобы сбежать от шумных улиц и пообщаться со своей парой в спокойной обстановке.

В Берлине обязательно стоит посетить первомайскую демонстрацию: она здесь совершенно не похожа на митинг, к которым мы привыкли. В этот день хипстерский район Кройцберг превращается в одну пешеходную зону: местные вытаскивают из квартир мебель (и даже ванны) прямо на улицы, включают музыку погромче и вместе с соседями пьют пиво с карри вурст под теплым майским солнцем. На каждом перекрестке появляется самодельная сцена, а неформалы соседствуют с обычным берлинцами. После можно познакомиться с архитектурой немецкой столицы: побывать в East Side Gallery (это самый большой и самый известный из сохранившихся участков Берлинской стены), прогуляться в самом центре города по бульвару Унтер-ден-Линден и побывать в районе Hackescher Markt, где много кафе, магазинов и галерей современного искусства.

Элис, руководитель проектов, 29 лет о свиданиях в Берлине.

Что писать своему мэтчу в Берлине?

Вы можете начать свой диалог с темы о ночной жизни в Берлине или просто сказать, что вы недавно приехали в город и хотели бы получше узнать его. Не обсуждайте национализм или зарплату. Местные жители любят фотографии в хипстерском стиле, поэтому поищите в ваших фотографиях на Facebook стильные кадры, только не переборщите с гламуром, его здесь не оценят.

Что делать на свиданиях в Берлине?

Для первого свидания здесь считается нормальным надеть повседневную одежду и кроссовки. Если вы придёте слишком нарядные, это будут выглядеть странно. Берлинцы сами по себе открытые, так что не бойтесь выражать свое мнение честно. Чаще всего пара платит за ужин пополам.

Куда пойти на свидание в Берлине?

Выберите любые бары в районе Кройцберга

Район Кройцберг является одним из культурных центров города. Все знают этот район за его контркультурную направленность. Прежде чем отправиться в бар, проверьте рынок Markthalle Neun, который также известен как кулинарное сердце Кройцберга. На рынке постоянно происходят какие-то мероприятия, а каждый четверг они устраивают гастрономический фестиваль Street Food Thursdays.

Попробуйте арабский кофе в Ben Rahim

BEN RAHIM — первая кофейня аравийского кофе нового уровня. Сюда стоит приходит, конечно же, за кофе, а также за сезонным меню, которое вдохновлено аравийской и тунисской кухней.

Если вам вдруг пришлось поработать в отпуске, сделайте это в баре St Oberholz

Первое, что приходит вам на ум, когда вы входите в St Oberholz — это вопрос о том, является ли место офисом или кафе. St Oberholz — это коворкинг. Здесь вы можете встретить людей всех творческих профессий. Он расположен в модной районе Митте в Берлине, поэтому займите место рядом с огромными окнами и наблюдайте за жизнью города: перед вами откроется прекрасный вид на оживленный Розенталер Платц.

В мае во Франции, также как и в России, много праздников, поэтому у местных жителей тоже более свободный график, а значит, они охотнее согласятся на прогулки даже в будний день. Первого мая парижане отправляются за город, чтобы понаблюдать за цветением сезонных цветов: ландышей или шиповника. Идеальное место для этого — деревушка Живерни, где находится дом великого импрессиониста Клода Моне. 4 и 5 мая любители вина со всего мира съезжаются на выставку Salon du Vin de la Revue de France, чтобы продегустировать знаменитые французские вина. К гастрономическим изыскам можно пристраститься вплоть до 8 мая на ярмарке Foire de Paris. Наконец, начало мая — это время, когда открываются террасы в уличных кафе и начинаются вечеринки под открытым небом: людей на них еще пока не так много, а значит, можно без спешки и суеты насладиться la vie de Paris!

Нилс, игрок в регби, 28 лет о свиданиях в Париже.

Что писать своему мэтчу в Париже?

Так как вы говорите с французами, просто напишите «Bonjour»:). Это всегда работает. Парижане не любят обсуждать рабочие вопросы с незнакомцами. Мы позитивно настроенные люди, здесь никто не любит снобов, так что выбирайте фото с улыбкой для своего профиля.

Что делать на свиданиях в Париже?

Если вы парень, на первом свидании не говорите только о себе, старайтесь больше слушать свою собеседницу и проявлять интерес к ней интерес, это ключ к успеху. Париж — столица моды, поэтому на свидания люди любят наряжаться.

Куда пойти на свидание в Париже?

Объедините искусство и обед в Carpe Diem

Это кафе в самом центре Парижа в районе Halles, в нескольких шагах от улицы Риволи. Здесь регулярно проводятся выставки работ художников, поэтому, если вы хотите показать своему мэтчу, что вы увлечены искусством, атмосфера этого места точно вас вдохновит на подобные разговоры.

Выпейте бокал вина в районе Марэ

Побывать в Париже и не выпить вина — можно расценить как преступление. Марэ — творческий район Парижа. Здесь расположены основные художественные галереи. Недавно он также стал и модным центром столицы Франции: здесь можно сходить на ланч в новый ресторан или посетить хип-галерею. Магазины и рестораны в окрестностях открыты по воскресеньям, что ценно для Европы, так что здесь всегда кипит жизнь.

Вкусно позавтракайте в Holybelly

Holybelly специализируются на вкусной еде, которую хозяева подают с 9 утра, хорошем кофе и вежливом обслуживании. Это англоязычное кафе. Что тоже большое преимущество для туристов во Франции. Здесь вы обязательно почувствуете позитивную энергетику, так как в кафе всегда играет плейлист Spotify Feel Good. Но не опаздывайте на свидание! Если вы забронировали столик на двоих, а ваша пара пришла раньше, её не пустят без вас, таковы правила!

В рейтинг вошли еще 5 стран, в которых наши соотечественники надеятся сходить на свидания.

В Японии май последний солнечный месяц перед началом сезона дождей, поэтому именно в мае проходят различные фестивали и мероприятия. Начало мая местные жители называют Golden Week — так как в течение семи дней японцы отмечают сразу четыре национальных праздника. В это же время в Токио проходит один из трех больших парадов города Kanda Matsuri: во время парадного шествия жители проносят по маршруту около 200 передвижных святилищ-микоси. Процесс сопровождается музыкой и танцами. В начале мая также можно застать фестиваль Bunkyo Tsutsuji Matsuri, посвященный цветению азалий.

Заинтересованы в том, чтобы обновить летний гардероб и насладиться теплой итальянской погодой? Так где же еще, если не в Милане? К тому же, майская погода позволяет посетить множество достопримечательностей, среди которых замок Sforzesco, музей скульптур под открытым небом Cimitero Monumentale, а также сад Pubblici.

Именно в мае в Стокгольме начинают открываться террасы местных заведений и площадки под различные мероприятия. Для путешественников — это хороший повод заглянуть в старый город Gamla Stan и найти летнюю террасу на одной из колоритных улиц Стокгольма. В мае начинает свою работу знаменитый на весь Стокгольм клуб под открытым небом Trädgården: где можно танцевать от заката и до рассвета. А если вы захотите полюбоваться самым зеленым местом города, вам точно нужно попасть на Юргорден — остров в центре Стокгольма.

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Начало мая в Мадриде — это два праздника одновременно: День трудящихся и Dos de Mayo, посвященный освобождению оккупации от Наполеона. Поэтому в городе проходят парады, фестивали и музыкальные концерты. А еще в этот день проходит Corrida Goyesca — бой быков. Это событие является особенным, поскольку проходит только один раз в год. Билеты на него продаются с невероятной скоростью, так что стоит поторопиться. Погода также благоприятствует: на Мадрид еще не спустилась удушающая летняя жара, а значит, можно устроить длинную прогулка с заходом с остановкой на сангрию

Если вы приезжаете в Амстердам в начале мая, у вас отличные шансы застать теплую и солнечную погоду, а не типичный голландский дождь и сильный ветер. Идеальный день начинается с чашечки кофе на открытой террасе у воды, за которым следует пикник в парке (парк Вондела может быть переполнен, а вот парк Вестер — идеальное место) и прогулка на арендованной лодке по многочисленным каналам города. Кроме того, последние две недели апреля — начало мая, лучшее время для того, чтобы увидеть сотни цветущих тюльпанов, например, выбравшись за город на экскурсию и оказавшись в бесконечном тюльпановом море. Если приехать в Амстердам чуть пораньше, в конце апреля (а точнее — к 27-ому числу), можно попасть на один из самых ярких праздников под названием День Короля. На одни сутки город превращается в самое настоящее оранжевое безумие: и местные, и туристы надевают вещи оранжевого цвета и устраивают вечеринку, которая охватывает весь центр Амстердама.

В каждом городе есть свои предпочтения для свиданий, например, в Великобритании в Tinder особой популярностью пользуются юристы или врачи, а в США везет пилотам и терапевтам. Но есть и универсальные советы от Tinder, которое отражают общие предпочтения пользователей платформы во всех странах и могут увеличить шансы знакомства. Например, выбирая одежду более ярких цветов, ваш профиль будет выделяться среди других, ведь по статистике порядка 72% пользователей одеты в нейтральные цвета (черный, темно-синий, бежевый или белый). Подключив ленту Instagram к профилю, вы можете рассказать больше о себе — это также повышает вероятность мэтча. А вот фото в солнцезащитных очках и шляпе, наоборот, снижают интерес на 26%. Наконец, стоит чаще заглядывать в приложение после полудня в воскресенье — именно на этот период приходится пик активности пользователей по всему миру.

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