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Тургеневские девушки и киноманы соберутся в библиотеке на Фестивальной
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Тургеневские девушки и киноманы соберутся в библиотеке на Фестивальной 

Управа района Ховрино города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Ховрино города Москвы
«Библионочь», посвященная Ивану Тургеневу, пройдет 21 апреля в библиотеке №27 на Фестивальной. В первую очередь мероприятия будут интересны почитателям творчества писателя, любителям кино и азартным поклонникам викторин. Об этом сообщается на сайте библиотечной системы САО.
«Для киноманов — «Тургенев в кадре» — киномарафон по произведениям писателя. Неповторимое обаяние экранизированной русской классики в уютной библиотечной атмосфере не оставит вас равнодушными. Для милых читательниц — тест «Вы тургеневская девушка?». Ответив на вопросы теста, девушки смогут познакомиться со своим литературным прообразом. «Продолжим разговор» — игра-викторина, в которой будет интересно поучаствовать и знатокам текстов Ивана Тургенева, и любителям театральных импровизаций. Сможете ли вы поддержать тургеневский диалог? Беседа у книжно-иллюстративной выставки, посвященной 200-летию Тургенева», — говорится в анонсе.
Напомним, библиотека №27 района Ховрино находится по адресу: ул. Фестивальная, д. 67. Начало в 18.00. (то)
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