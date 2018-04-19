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Как менялось лицо человека в процессе эволюции
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Как менялось лицо человека в процессе эволюции 

ИноСМИ 1 час назад
Фото: ИноСМИ
Знаменитый американский палеохудожник Джон Гурше (John Gurche) на протяжении многих лет визуализирует находки палеонтологов в понятные зрителю образы. Его картинами проиллюстрировано множество статей энциклопедии Wikipedia. В рамках работы с Национальным музеем естественной истории США он создал таймлапс-видео, наглядно показывающее путь эволюции человека.
Знакомство начинается с сахелантропа (Sahelanthropus tchadensis), представители которого жили в миоцене. На видео представлены австралопитек афарский (Australopithecus afarensis) возрастом 4 миллиона лет, обитавший в Европе 800−345 тыс. лет назад гейдельбергский человек (Homo heidelbergensis), неандерталец (Homo neanderthalensis) и другие древние представители людского рода.
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