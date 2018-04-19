В Башкирии пройдут Дни культуры башкир Татарстана

Из Татарстана прибудет делегация в составе руководителей учреждений культуры, активистов башкирских общественных объединений, представителей СМИ, башкирских творческих коллективов.

Для гостей подготовлена обширная конгрессно-деловая и культурно-познавательная программа: встречи с руководителями ведомств по вопросам сотрудничества двух республик в области культуры и образования, экскурсии по музеям, обзор достопримечательностей города.

23 апреля в Национальном музее РБ состоится круглый стол «Башкиры в регионах Российской Федерации: история, современность». Программа завершится Гала-концертом с участием башкирских творческих коллективов Татарстана, который пройдет в Башкирском театре драмы имени М. Гафури в 19 часов. Вход свободный.

Организаторы — министерство культуры РБ, Ассамблея народов РБ, Дом дружбы народов, Всемирный курултай башкир.