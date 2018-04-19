Ещё
В Башкирии пройдут Дни культуры башкир Татарстана
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Башкирии пройдут Дни культуры башкир Татарстана 

АиФ-Уфа 1 час назад
Фото: АиФ-Уфа
Из Татарстана прибудет делегация в составе руководителей учреждений культуры, активистов башкирских общественных объединений, представителей СМИ, башкирских творческих коллективов.
Для гостей подготовлена обширная конгрессно-деловая и культурно-познавательная программа: встречи с руководителями ведомств по вопросам сотрудничества двух республик в области культуры и образования, экскурсии по музеям, обзор достопримечательностей города.
23 апреля в Национальном музее РБ состоится круглый стол «Башкиры в регионах Российской Федерации: история, современность». Программа завершится Гала-концертом с участием башкирских творческих коллективов Татарстана, который пройдет в Башкирском театре драмы имени М. Гафури в 19 часов. Вход свободный.
Организаторы — министерство культуры РБ, Ассамблея народов РБ, Дом дружбы народов, Всемирный курултай башкир.
АиФ-Уфа: последние новости
В Башкирии после ЧП изменят закон о комиссиях по делам несовершеннолетних «Подустали штамповать». Автор критикуемых скульптур Уфы о своих работах Четырёхлетнюю девочку ошпарили кипятком в детсаду в Башкирии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Слезы Якубовича: массовая тупка на «Поле Чудес»46
Ресторан оторвался от пристани и уплыл
Что стало с экс-участниками «Дома-2»10
Секс по-настоящему в кино32
Истории, скрытые за самыми жуткими картинами1
Видео
02:38
«Логово монстра»: кошки-мышки с Дэвидом Теннантом
Кино
01:38
Вышел трейлер по роману Лукьяненко «Черновик»
Кино
04:13
Выступление Noize MC с оркестром появилось в Сети
Концерты
01:10
Шоу «Окна» с Нагиевым вернется в эфир
ТВ
00:05
Фото Вилковой со съемок напугало поклонников
ТВ
04:04
Florence and The Machine выпустили клип на новую песню
Концерты
01:20
Команду КВН из НАТО показали Путину
Концерты
03:06
Лобода представила клип на песню «Лети»
Концерты
03:13
На Урале снимают кино о тайне перевала Дятлова
Кино
00:51
Назван новый Джеймс Бонд
Кино
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение