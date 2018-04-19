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Будет ли велопробег?
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Будет ли велопробег? 

АиФ Санкт-Петербург 1 час назад
Фото: АиФ Санкт-Петербург
Когда в Петербурге официально открывается велосипедный сезон? Будет ли массовый велопробег? А. Признякова, СПб  Официальное открытие велосезона в Санкт-Петербурге — 22 апреля.
— В последние годы было всё сложнее получать разрешение на массовый пробег по улицам города с финишем на Дворцовой площади, — объясняет представитель группы «ВелоПитер» Александр Ротов. — В прошлом году его вообще отменила дорожная полиция, несмотря на поддержку городской администрации. Участников стало так много, что это стало вызывать дискомфорт для городского автодвижения. Так что мы немного изменили формат открытия сезона. Теперь это будет целый велосипедный день с различными мероприятиями. По городу заработают велоточки, где можно получить приятные бонусы и памятные таблички участников открытия. А велоклубы организуют поездки по Петербургу и окрестностям.
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