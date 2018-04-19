Почему псы набросились на детей? Как избежать нападения бродячей стаи

Что произошло?

В минувшее воскресенье в посёлке Кудряшовский Новосибирского района две крупные собаки напали на двух девочек — учениц начальных классов. Как рассказали жители посёлка, этих двух крупных псов, похожих на овчарок, раньше здесь никто не видел. Маленькие девочки гуляли, не обращая никакого внимания на собак. В какой-то момент, играя, они стали бегать друг за другом — это, видимо, и спровоцировало нападение. Но догнать псы смогли только одну из подруг, а вторая успела забежать в ближайший двор и закрыть за собой калитку. Тут же она с криками о помощи бросилась в дом. Хорошо, что в это время дома были взрослые. Они с лопатами в руках выскочили на улицу и бросились на помощь ребёнку, которого грызли собаки. Это спасло школьнице жизнь. Один из напавших псов тут же поплатился за это, а второй убежал. Местные жители пробежали ближайшие улицы — искали его, но найти не смогли. Девочку с многочисленными рваными ранами доставили в больницу.

«Сейчас жизни ребёнка ничего не угрожает, но лечение ещё не закончено, — рассказал директор Кудряшовской средней школы № 25 Максим Верёвкин . — Кроме того, девочке потребуется и помощь психолога… Дикий совершенно случай. Я работаю директором школы уже более десяти лет и не припомню ничего подобного».

Где спасение?

Не секрет, что в любом населённом пункте на улицах можно встретить бездомных животных, которые часто собираются в стаи. Оголодавшие и одичавшие псы становятся опасными. Обращались ли местные жители по этому поводу в муниципалитет? До администрации Кудряшовского сельсовета дозвониться не удалось. А директор школы рассказал: «Знаю, что из профилактических мер каждые полгода глава сельсовета вызывает бригаду по отлову собак. Должны были приехать в ближайший четверг, но за несколько дней до этого, в выходные, случилось это ЧП».

Также директор сообщил, что на ближайшем общешкольном уроке по ОБЖ, который запланировали провести в середине мая, специалисты будут рассказывать ученикам не только о том, как вести себя во время пожара и на водоёмах, но и как избежать нападения собак.

В том, что в городах и сёлах появляются стаи одичавших псов, виноваты люди.

«Только в нашем приюте Академгородка уже 260 собак, — вздыхает руководитель приюта Галина Клепче. — Ну зачем люди заводят, а потом выбрасывают несчастных животных, обрекая на мучительную гибель? А те, которые всё-таки выживают, стремительно плодятся — это ведь так природой задумано, поэтому обязательно их нужно стерилизовать».

Женщина предупреждает, что сердобольные бабушки, которые кормят бездомных собак возле домов, делают нехорошее дело. «В собачьей природе заложено охранять ту территорию, где они получают пищу, — предупреждает Галина Клепче. — Поэтому кормить бродяжек можно только в промзонах и на стройках. А если рядом с домом появились собаки, лучше обойти их стороной. Хорошо бы носить с собой свисток. Резкий необычный звук напугает животных. Если его с собой нет, нужно остановиться и громко и грозно закричать. А вот бежать от них ни в коем случае нельзя — легко догонят. И тогда у животных сработает инстинкт охотника, который велит нападать на добычу».