«Путеводитель по хорошей фантастике». В Екатеринбурге пройдет юбилейный фестиваль «Аэлита»

Изначально, «Аэлита» была литературной премией, которую уральские фантасты в 1981 году решили вручить братьям Стругацким . Ажиотаж к приезду Аркадия Стругацкого на вручение премии был столь велик, что в тогдашний Свердловск съехались все любители этого жанра. Таким образом, спонтанно образовался фестиваль. Одним из инициаторов премии был легендарный журнал «Уральский следопыт».

«Сейчас уже трудно читателю представить, как его (журнал «Уральский следопыт» — прим.ред.) искали в 50-60-е годы прошлого века. Я познакомился с первым номером журнала в 1958, а потом лет 20 не мог его достать, потому что он был лимитированным и его подписывали только на Урале. Несмотря на это и в Новосибирске, и на Украине, и в Прибалтике люди пытались этот журнал достать. Он был действительно путеводителем по хорошей фантастике, потому что с ним сотрудничали такие люди, как Виталий Бобров , Халымбаджа. Это были действительно энтузиасты этой литературы. И аура Екатеринбурга, — она мне нравится», — рассказал журналисту «ФедералПресс» гость грядущего фестиваля, российский и советский писатель-фантаст Виталий Пищенко.

В этом году на фестиваль также приедет драматург, прозаик, критик, театральный режиссер Александр Гриценко . Он проведет мастер-классы. Еще одним гостуем фестиваля станет сценарист компьютерных игр, создатель легендарных World of Tanks и S. T. A. L. K. E. R Сергей Чекмаев . В рамках фестиваля он продемонстрируют «новую виртуальную реальность», — новый вид игры, который в настоящее время находится в разработке. Также гостями «Аэлиты» станут российский писатель-фантаст, автор цикла книг «Тайный город», «Анклавы», «La Mystique De Moscou» и «Герметикон» Вадим Панов

«Как бы напыщенно это ни звучало, цель «Аэлиты» — развитие русскоязычной культуры. Задача — это, во-первых, работа с авторами, чтобы появлялись новые хорошие авторы, люди могли реализовать себя в этом плане. Во-вторых, работа с читателями, чтобы они видели этих авторов и задумывались над тем, что стоит читать, а что не стоит», — рассказал «ФедералПресс» председатель оргкомитета фестиваля Борис Долинго.

В рамках фестиваля пройдут семинары по романам, повестям и рассказам. Также будет проведен конкурс «Рассказ за 100 минут». Гостей фестиваля ждут творческие встречи с писателями, критиками, издателями. Писатели рассказывают, что по традиции будут жаркие споры о полетах в космос.

«Этот фестиваль еще и помощь молодым авторам. Выходит ежегодно сборник — и для многих авторов начинающих попасть туда это честь, это своеобразная рука помощи для них», — отметил в беседе с корреспондентом агентства Виталий Пищенко. Он также подчеркнул, что «меняются времена, люди, сама „Аэлита“, но суть ее остается прежней — это праздник».

Отметим, что главная премия фестиваля вручается победителю один раз в жизни за выдающуюся творческую деятельность и вклад в развитие русскоязычной фантастики. С каждым годом число премий на фестивале росло. В настоящее время в активе конвента 10 наград, в том числе специальная премия, которая вручается администрацией города автору, который в своих фантастических произведениях упоминает Екатеринбург или Урал.

Фестиваль пройдет с 17 по 20 мая.

Фото: ESO/Igor Chekalin, CC BY 4.0.