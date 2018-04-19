Сергей Алешков: сколько лет было самому молодому солдату Второй мировой войны

Великая Отечественная война принесла много горя советским людям. Сколько погибших, угнанных в Германию, замученных в концлагерях. Сколько разрушенных судеб. Наша история как раз про одного из таких людей — гвардии рядового Сергея Алёшкова. Впрочем, для сослуживцев он был просто рядовой Сереженька и было ему всего 6 лет, когда он получил свою первую награду. [С-BLOCK]

Сирота

Родился Сережа в деревне Грынь Калужской области. Война вошла в его жизнь, когда мальчику было всего 5 лет. Двое его старших братьев ушли на фронт, и он остался с матерью и 10-летним братом Петей. Жители затерявшейся в лесах деревеньки не захотели мириться с захватчиками, пришедшими на их землю, и ушли в партизаны.

Брата Сергея Петю немцы, заподозрив в связях с сопротивлением, повесили, а мать, когда она, обезумев от горя пыталась помешать этому, застрелили. Сергея спасла соседка, которая буквально вытолкнула его в окно и наказала бежать в лес, в то время как немцы уже шли обыскивать и жечь дом Алешковых. Вместе с другими односельчанами он ушел на базу партизан. Но вскоре её обнаружили и разгромили немецкие карательные батальоны. Мальчику удалось спастись. [С-BLOCK]

Сын полка

Была осень 1942-го года. Неделю Сергей блуждал по лесу. Питался подножным кормом, пил из луж, замерзал по ночам и слабел, слабел, слабел… В один из дней, когда у него уже не было сил не то, чтобы идти, а даже стоять, на него наткнулись разведчики 142-го гвардейского стрелкового полка. Когда его доставили в часть, даже у бывалых фронтовиков на глаза навернулись слезы, настолько оголодавшим, грязным и несчастным был Сережа.

Командир полка майор Михаил Данилович Воробьев решил оставить мальчугана в части. Кто знает, что сподвигло его на это. Может он подумал, что ребенку со взрослыми будет лучше, а в тылу 6-летний сирота может просто затеряться. Как бы то ни было, ребенок стал сыном полка. Сереже справили самую настоящую форму и галифе.

Хотя его и не пускали на передний край, полку он помогал. Был посыльным, подносил бойцам разные нужные вещи, которые мог поднять в силу своего возраста: воду, патроны, гранаты. В перерывах между боями веселил бойцов песнями и частушками. Вместо автомата Сергею выдали бинокль, и не зря — глазастый мальчуган несколько раз замечал врага в тот момент, как опытные разведчики упускали его из виду. [С-BLOCK]

Медаль

Полк, в котором находился Сережа, принимал участие в Сталинградской битве. Мальчик, как обычно, находился позади переднего края, всегда рядом с командиром полка Михаилом Воробьевым, который к этому времени стал ему как отец. В один из дней он отправился из блиндажа, где располагался полковой штаб, по поручению.

Стоило Сереже отойти от блиндажа, как начался авианалет. Все бойцы попрятались и не заметили, что одна из бомб угодила прямо в укрытие. Заметил это лишь Сережа. Несмотря на взрывы, он подбежал к разрушенному блиндажу и принялся звать Михаила. Поняв, что обрушившиеся бревна ему не сдвинуть, мальчик прямо под бомбежкой побежал за подмогой и привел саперов, которые разобрали бревна и спасли всех, кто оказался под завалами.

Михаил Данилович отделался легкой контузией и не пострадал. Но пока его вытаскивали, по воспоминаниям очевидцев тех событий, 6-летний гвардии рядовой Сергей Алекшков стоял рядом и ревел в три ручья, а когда командира достали, бросился обнимать его с криком «Папка-папка!» и больше ничего не мог сказать.

После этого мальчику торжественно вручили медаль «За боевые заслуги». В наградном листе ошиблись, написав в его фамилии неправильное окончание:

“Наградить воспитанника полка Алешкина Сергея Андреевича за то, что он за время пребывания в полку с 8 сентября 1942 года вместе с полком прошел ответственный боевой путь. 18 ноября 1942 года был ранен. Как ребенок, всегда жизнерадостный, полюбил полк, командование и всех его окружающих. Своей жизнерадостностью, любовью к части и окружающим в чрезвычайно трудных моментах вселял бодрость и уверенность в победе. Товарищ Алешкин любимец полка”. [С-BLOCK]

Командир и отец

Командир полка майор Михаил Воробьев был холост и одинок. И тоже привязался к Сереже, полюбил его всем сердцем. Он решил официально усыновить его. Присматривать за ребенком ему помогала полковая медсестра Нина Андреевна Бедова. Заботясь о нем, они сами того не заметили, как влюбились друг в друга, и вскоре поженились. С полком ребенок воревал до 1944 года, после чего его отправили на обучение в Тульское Суворовское училище. [С-BLOCK]

После войны

Сергей Алешков окончил Суворовское училище, после чего переехал в Харьков, где получил юридическое образование. Остаток жизни он провел в Челябинске: там жили заменившие ему родителей Михаил и Нина Воробьевы.

Война не прошла для него бесследно и подорвала его здоровье. В 1990 году кавалер ордена Отечественной войны I степени, обладатель медалей «За боевые заслуги», «За победу над Германией», гвардии рядовой Сергей Алешков скончался.