Реклама на лицо: как тайваньская художница вновь ввела моду на переводные тату

Переводными татуировками сегодня уже никого не удивишь. Они давно перестали ассоциироваться со вкладышами из жвачек и для многих стали отличной альтернативой постоянным тату.

А художница Джон Юи из Тайваня с помощью «переводилок» буквально создает новый вид искусства. Изначально девушка просто экспериментировала в своем инстаграм-аккаунте, но однажды ее заметили Gucci, и понеслось. Сейчас с ней сотрудничают мировые бренды, ведь Джон Юи отлично удается создавать новые эксцентричные образы с помощью переводных татуировок.

Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)

16 Окт 2017 в 8:09 PDT Любимая тема художницы — социальный опыт в интернете и соцсетях и то, как мы показываем себя через наши аккаунты.

Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)

1 Апр 2018 в 10:11 PDT В свои 27 она уже успела попасть в список Forbes «30 under 30» как инноватор в сфере искусства.

Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)

7 Окт 2017 в 11:31 PDT Джон Юи не скрывает, что страдает от биполярного расстройства личности. Именно искусство помогает ей избавиться от нервозности и облегчить свое существование.

Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)

23 Мар 2017 в 5:24 PDT Она стала первой девушкой из Тайваня, которой Gucci предложили сотрудничество. Ее кампания для миллениалов стала одной из самых популярных в аккаунте бренда.

Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)

16 Сен 2017 в 8:40 PDT Сейчас Джон Юи живет в Нью-Йорке и много работает с брендами, но при этом не забывает самовыражаться в своем аккаунте.

Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)

11 Сен 2017 в 9:02 PDT За творчеством девушки следят более 120 тысяч подписчиков.