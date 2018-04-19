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Реклама на лицо: как тайваньская художница вновь ввела моду на переводные тату
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Реклама на лицо: как тайваньская художница вновь ввела моду на переводные тату 

Bigpicture.ru 47 минут назад
Фото: Bigpicture.ru
Переводными татуировками сегодня уже никого не удивишь. Они давно перестали ассоциироваться со вкладышами из жвачек и для многих стали отличной альтернативой постоянным тату.
А художница Джон Юи из Тайваня с помощью «переводилок» буквально создает новый вид искусства. Изначально девушка просто экспериментировала в своем инстаграм-аккаунте, но однажды ее заметили Gucci, и понеслось. Сейчас с ней сотрудничают мировые бренды, ведь Джон Юи отлично удается создавать новые эксцентричные образы с помощью переводных татуировок.
Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)
16 Окт 2017 в 8:09 PDT  Любимая тема художницы — социальный опыт в интернете и соцсетях и то, как мы показываем себя через наши аккаунты.
Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)
1 Апр 2018 в 10:11 PDT  В свои 27 она уже успела попасть в список Forbes «30 under 30» как инноватор в сфере искусства.
Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)
7 Окт 2017 в 11:31 PDT  Джон Юи не скрывает, что страдает от биполярного расстройства личности. Именно искусство помогает ей избавиться от нервозности и облегчить свое существование.
Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)
23 Мар 2017 в 5:24 PDT  Она стала первой девушкой из Тайваня, которой Gucci предложили сотрудничество. Ее кампания для миллениалов стала одной из самых популярных в аккаунте бренда.
Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)
16 Сен 2017 в 8:40 PDT  Сейчас Джон Юи живет в Нью-Йорке и много работает с брендами, но при этом не забывает самовыражаться в своем аккаунте.
Публикация от JOHN YUYI (@johnyuyi)
11 Сен 2017 в 9:02 PDT  За творчеством девушки следят более 120 тысяч подписчиков.
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