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Мистический хоррор по событиям Гражданской войны в России может выйти на киноэкраны в мае 2019 г.
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Мистический хоррор по событиям Гражданской войны в России может выйти на киноэкраны в мае 2019 г. 

Агентство «Москва» 2 часа назад
Мистический хоррор «Красные. Белые. Мертвые» планируют выпустить на киноэкраны в мае 2019 г. Об этом на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства сообщили представители ООО «ИНВИКТУС».
«Мистический хоррор «Красные. Белые. Мертвые». Целевая аудитория хоррора — 1,5 млн человек, эта история на стыке двух жанров, это достаточно оригинальная вещь. Релиз планируется на май 2019 г. Там есть разные типажи, персонажи, отряд красноармейцев, каждый со своим юмором и речью», — сказали представители компании.
Они добавили, что в фильме присутствуют герои Гражданской войны в России: красноармейцы и белые, которым придется объединиться, чтобы противостоять злу.
«Идея в том, что для того, чтобы противостоять внешнему врагу, нужно объединиться», — пояснили представители компании.
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