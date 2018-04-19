Мистический хоррор по событиям Гражданской войны в России может выйти на киноэкраны в мае 2019 г.

Мистический хоррор «Красные. Белые. Мертвые» планируют выпустить на киноэкраны в мае 2019 г. Об этом на очной защите проектов организаций кинематографии, не входящих в число кинокомпаний лидеров отечественного производства сообщили представители ООО «ИНВИКТУС».

«Мистический хоррор «Красные. Белые. Мертвые». Целевая аудитория хоррора — 1,5 млн человек, эта история на стыке двух жанров, это достаточно оригинальная вещь. Релиз планируется на май 2019 г. Там есть разные типажи, персонажи, отряд красноармейцев, каждый со своим юмором и речью», — сказали представители компании.

Они добавили, что в фильме присутствуют герои Гражданской войны в России: красноармейцы и белые, которым придется объединиться, чтобы противостоять злу.

«Идея в том, что для того, чтобы противостоять внешнему врагу, нужно объединиться», — пояснили представители компании.